Иск о снятии "Яблока" с выборов подан в Верховный суд

"Мы посмотрели с юридической точки зрения, что нарушает партия «Яблоко». Мы нашли массу юридических нарушений, и, прежде всего, это нарушения, которые связаны с финансированием", – указал Журавлёв.

В последние дни представителями российских политических партий было сделано немало острокритических заявлений по поводу "Яблока".

Так, 5 августа тот же Алексей Журавлёв выразил уверенность в том, что "Яблоко" ведет предвыборную кампанию на деньги Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов). По его словам, "Яблоко" начало предвыборную кампанию с нарушений, "лишь бы до власти добраться". Он усомнился в том, что эта партия "вообще дойдет до финиша".

6 августа председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил: "«Яблоко» – это партия предателей. И не место ей не только в Государственной думе, они не пройдут, я не сомневаюсь, но зачем же мы даем возможность излагать свои вражеские, предательские мысли? Этого быть не должно". Миронов призвал Генпрокуратуру и правоохранительные органы задуматься по этому поводу.

Также 6 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил "Яблоко" в желании подписать своего рода "Брестский мир 2.0".

О завершении процесса регистрации федеральных списков кандидатов для участия в выборах в Государственную думу ЦИК заявил 30 июля. Были зарегистрированы списки 11 партий, в том числе и "Яблока". При этом, как подчеркнул заместитель главы ЦИК Николай Булаев, проверка кандидатов будет продолжена. В том числе планируется вместе с ЦБ РФ проверить наличие у кандидатов "иностранных финансовых инструментов". Булаев выразил надежду на то, что эта проверка будет завершена в ближайшее время.

По итогам жеребьевки мест в бюллетене 5 августа первую строчку заняла "Единая Россия", вторую – "Яблоко", третью – ЛДПР.

Ходорковский Михаил Борисович - физическое лицо или организация, выполняющие функции иноагента;

