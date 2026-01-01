Китай обвинил Великобританию в попытке подавить развитие ИИ

"Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что британская сторона, не имея доказательств, использует спекулятивные формулировки для дискредитации Китая", – сказала дипломат. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, риски в области кибербезопасности, связанные с ИИ, – "общий вызов для всех стран", и ответ на них нужно искать сообща, в том числе путем разработки новых международных правил ООН.

"К сожалению, британская сторона в течение длительного времени политизировала вопросы кибербезопасности, а теперь, используя старую тему хакерских атак, пытается наполнить ее новым содержанием, чтобы подавить развитие ИИ в Китае", – подчеркнула Мао Нин.

"Такой ошибочный подход не способствует укреплению взаимного доверия между КНР и Великобританией, он нанесет ущерб авторитету британской стороны в рамках глобального сотрудничества в обеспечении безопасности в сфере ИИ", – заявила официальный представитель МИД КНР

Британский доклад об ИИ-атаках к 2028 году

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) опубликовал ежегодный отчет о киберугрозах. В нем говорится, что к 2028 году Соединённое Королевство, вероятно, столкнется с кибератаками с использованием ИИ на объекты критически важной инфраструктуры. Китайская киберактивность названа "самым сложным и продолжительным кибернетическим вызовом" для Великобритании; Россия и Китай, по оценке центра, будут регулярно использовать ИИ для достижения геополитических целей.

Глава NCSC Ричард Хорн заявил, что преступники и "враждебные государства" все чаще применяют ИИ для наращивания киберопераций, а устаревшие технологии оставляют важные сервисы без защиты. По его словам, это может включать вредоносные программы на основе ИИ для атак с использованием программ-вымогателей: технология позволит обнаруживать уязвимости "в масштабах, которые раньше казались немыслимыми". Хорн упомянул атаки на холодильные установки, из-за которых размораживались продукты, от подобных атак пострадала и Великобритания.

Мао Нин указала, что Пекин последовательно отстаивает позицию, согласно которой развитие технологий ИИ "должно быть ориентировано на прогресс, открытость и всеобщую выгоду". Она отметила необходимость "сохранения баланса между безопасностью и развитием".