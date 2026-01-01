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У Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий, заявил Лавров

"Противоречий полно, масса противоречий. Вот они сейчас приняли уже при Трампе новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Они продлевают все байденовские санкции, хотя это, как говорит Дональд Трамп, «война Байдена, а не моя война»", – сказал Лавров.

Он отметил, что некоторые наблюдатели на контрасте с администрацией Байдена "поют дифирамбы" команде Трампа, считая, что те "разговаривают со всеми": "И с нами, и с Ираном. Вот воюют с Ираном, но разговаривают".

Министр призвал трезво смотреть на вещи и не говорить с американцами "с открытым от восторга ртом", отметив, что такое поведение они не уважают. По его словам, после решения по российскому дизелю сами американцы объясняли, что никакие санкции не отменены, а послабление нужно, чтобы "на пару дней успокоить рынок".

"Мир у нас проще не становится. Помните: у нас два союзника – армия и флот, сейчас еще вот есть Воздушно-космические силы, ну и ядерные силы, конечно", – сказал Лавров.

Переговоры России и США по "раздражителям"

Российско-американские переговоры по снятию "раздражителей" идут "ни шатко ни валко", сказал министр. По его словам, процесс идет туго, хотя он напоминает о нем госсекретарю США Марко Рубио при каждой встрече. До американской стороны доносятся вопросы о нормальном функционировании посольств, возможности ездить по стране не в радиусе 25 миль от центра города, о прямых рейсах и возвращении пяти объектов собственности, арестованных еще при Бараке Обаме. "Нет", – констатировал Лавров.

Лавров рассказал, что на переговорах в Анкоридже президент Владимир Путин зачитал пункт за пунктом предложение специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и спросил, правильно ли изложил.

По словам министра, Путин отметил компромиссный характер некоторых пунктов и принял американское предложение. "Потом стали какие-то интерпретации: там не было сделки, там не было договоренности, была инициатива. Но если ты предложил что-то, а я принял – у нас в России это значит договорились", – сказал Лавров.

Европа неоднократно имела возможность выступить посредником в переговорах по Украине

Лавров заявил, что не знает, кто из нынешних европейских лидеров может быть вменяемым собеседником. Он упомянул контакты с президентом Финляндии Александером Стуббом, который, по его словам, "не раз высказывался на потребу другой части общественного мнения в Европе", и с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, который едва ли нашел что ответить на вопрос о расследовании диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал ТАСС, что выбранные Европой переговорщики пока не пытались выйти на контакт с Россией.

Лавров сообщил о предметном диалоге России и США по украинскому урегулированию. Москва будет выстраивать переговорный процесс по Украине с расчетом на достижение целей спецоперации, подчеркивал он.