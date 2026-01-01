Минобороны заявило об ударах по сухогрузам с военной техникой в Николаеве и Чёрном море

"В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: порту Николаев – сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом", – говорится в сообщении МО РФ в мессенджере "Макс".

В порту Одессы, как указало ведомство, уничтожены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.

Отдельно Минобороны отметило, что в Чёрном море поражен сухогруз, который осуществлял доставку военного имущества для ВСУ.

Ведомство уточнило, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Российская армия продолжит атаки по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах украинских сил.

Удары ВС РФ по портам на юге Украины

Новые удары по объектам в Николаеве и Одессе – это продолжение масштабной и систематической воздушной кампании, которую российская армия активизировала в июле-августе 2026 года. Только за последние две недели Минобороны РФ практически ежедневно отчитывалось о поражении морских судов в украинских гаванях или на подходах к ним.

Под аналогичные атаки беспилотников и ракет ранее попадали сухогрузы в портах Южный и Черноморск, а также гражданские корабли на маршрутах южнее Одессы. По заявлениям российских военных, все эти гражданские борта использовались исключительно для доставки иностранных военных грузов и техники в интересах ВСУ.

Нынешняя серия точечных ударов по портовой инфраструктуре уже привела к серьезным экономическим и логистическим последствиям для Украины. На днях глава Нацбанка страны Андрей Пышный официально признал, что из-за регулярных атак на терминалы, склады и энергетические узлы в приморских регионах, легальный экспорт украинской продукции оказался фактически остановлен, что нанесло тяжелый удар по местному бизнесу.