"Правительство не хочет, чтобы российские и белорусские профессиональные спортсмены могли приезжать в Норвегию для участия в соревнованиях. В связи с этим Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило норвежскому иммиграционному управлению (UDI) и Управлению национальной полиции (POD) выдворять российских и белорусских профессиональных спортсменов, которые выступают под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающие службы поддержки. Правила вступают в силу немедленно", – говорится в заявлении норвежского правительства, опубликованном в понедельник, 16 ноября 2026 года, на официальном сайте.

В результате этого постановления визы этой группе выдаваться не будут, заявила министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас Хансен.

"Недавние послабления со стороны международных федераций позволили ряду ведущих спортсменов и вспомогательного персонала из России и Республики Беларусь по-прежнему участвовать в спортивных соревнованиях. Правительство хочет предотвратить это до тех пор, пока продолжается война на Украине", – поясняется в документе.

"Новые правила не предусматривают оснований для отказа во въезде и проживании гражданам России и Республики Беларусь, имеющим действующий вид на жительство в стране Шенгенской зоны", – добавили в правительстве Норвегии.

Ранее из-за позиции канадских властей Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что молодежная сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира в Канаде. Тогда премьер Канады Марк Карни также сказал, что россияне визы не получат.