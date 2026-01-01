"Мы обсудили, как содействовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало в течение последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над более стабильным и безопасным будущим для Европы", – написал Кушнер в соцсети Х в понедельник, 16 ноября 2026 года.

"Центральным вопросом наших дискуссий был фундаментальный вопрос: как положить конец этой ужасной войне и создать послевоенные механизмы безопасности, которые сделают будущие войны менее вероятными? НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности. Наша цель – опираться на существующие европейские институты и соглашения, укрепляя обязательства в области безопасности, коммуникацию, прозрачность и механизмы деэскалации, чтобы достигнутый нами мир мог быть прочным", – пояснил спецпредставитель.

По его оценке, "мы добились значительного прогресса в достижении этой цели по трем основным направлениям".

Надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для защиты Украины от будущей агрессии.

Путь к членству в ЕС, закрепляющий долгосрочное будущее Украины в Европе.

Комплексный план послевоенного процветания, разработанный совместно с нашими европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями, для поддержки финансовой стабильности, восстановления, инвестиций и долгосрочного экономического роста Украины.

"Вместе эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность для ведения переговоров по оставшимся сложным вопросам с Россией и построения более светлого будущего для ее народа", – считает Кушнер.

"Любое окончательное мирное соглашение должно быть одобрено как Россией, так и Украиной", – подчеркнул он.

"Остаются важные проблемы, и для достижения окончательного соглашения потребуются непростые решения. Но мы продвигаемся вперед в тесной координации с Россией, Украиной и Европой к результату, который может положить конец этой войне, укрепить европейскую безопасность и заложить основы для прочного мира", – резюмировал спецпредставитель президента США.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ноябре 2026 года активизировали посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине, сосредоточившись на организации многостороннего диалога и прямых контактов между сторонами. В частности, они приняли участие в трехсторонней встрече в Абу-Даби 10–11 ноября, после чего провели отдельные встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Результатами консультаций в Абу-Даби стало согласие сторон на масштабный обмен пленными и принципиальное одобрение участия в переговорном процессе представителей Европы.