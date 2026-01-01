Папа Лев XIV призвал Россию и Украину остановить боевые действия

"Война порождает только новую войну и приносит огромные страдания. Пришло время остановить спираль насилия и освободить место для дипломатии и диалога, прокладывая путь к миру", – сказал папа римский.

Он также призвал стороны строго соблюдать международное гуманитарное право и прекратить удары, жертвами которых становятся мирные жители.

Помимо российско-украинского конфликта, Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Судане. Понтифик выразил глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг города Эль-Обейд и обратился к властям с призывом обеспечить создание гуманитарных коридоров для гражданского населения.

Папа римский и его взгляды

Роберт Фрэнсис Прево в мае 2025 года стал 267-м папой римским Львом XIV. Это первый американский папа и второй представитель из Нового Света. Предыдущий папа римский Франциск, возглавлявший церковь с 2013 года, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

Свою первую воскресную проповедь Лев XIV посвятил теме мира, призвав к прекращению конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в Южной Азии.

С тех пор папа не раз выступал с критикой внешней политики американского лидера Дональда Трампа, особенно после начала совместной операции Израиля и США против Ирана. Понтифик называл конфликт на Ближнем Востоке "позором для всего человечества". Он призывал прекратить боевые действия и искать мирные решения, подчеркивая, что военное доминирование противоречит христианским ценностям. После заявления главы Пентагона Пита Хегсета о военной победе на Ближнем Востоке "во имя Иисуса Христа" он подчеркнул, что военное господство "чуждо пути Иисуса Христа".

Позиция папы римского вызвала резкое неприятие Трампа. Глава Белого дома заявил, что понтифик "ужасен во внешней политике". По мнению Трампа, папа римский проявляет слабость в вопросах преступности. Республиканец выразил несогласие с позицией главы Римско-католической церкви по Ирану и действиям США за рубежом, в том числе в отношении Венесуэлы. Президент США подчеркнул, что действует "в соответствии с мандатом избирателей" и не принимает упреков. Трамп также добавил, что папа должен быть благодарен за свое назначение, поскольку церковь выбрала его "только потому, что он американец", усомнившись в эффективности его работы. Также Трамп признался, что не является сторонником понтифика.

Комментируя мнение Трампа, понтифик подчеркнул намерение продолжать публично выступать против вооруженных конфликтов.