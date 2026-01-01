Пентагон смягчил планы по выводу войск из Европы

Европейские союзники по НАТО опасались, что США сократят до 25 тыс. военнослужащих. Теперь более вероятно меньшее сокращение, поскольку США положительно оценили рост оборонных расходов в НАТО, сообщил Bloomberg.

Руководство Пентагона также осознало, насколько американские военные зависят от сил, размещенных в Европе, для действий на Ближнем Востоке. Один из собеседников агентства сказал, что союзники теперь ожидают общего сокращения примерно на 5 тыс. военнослужащих.

Основная часть сокращений придется на Германию, где размещен крупнейший американский контингент. Восточный фланг усилят, а страны, граничащие с Россией, предложили взять на себя часть расходов. В Германии развернуто 38 тыс. американских военнослужащих. Там же размещаются Европейское и Африканское командование США.

Представитель Пентагона заявил, что обзор продолжается и объявлять пока нечего. Заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби должен представить официальный доклад министру обороны Питу Хегсету о предлагаемых изменениях. Генерал Алексеус Гринкевич, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования США, в сентябре передал команде Колби набор возможных сценариев.

Ожидается, что Хегсет представит окончательные рекомендации Трампу 1 декабря. Спецпредставитель Трампа при НАТО Мэтт Уитакер ранее заявил, что не ожидает масштабного сокращения американского контингента.

Конгресс США и сокращение численности американских военных в Европе

В прошлом году Конгресс принял закон, ограничивающий возможности Пентагона сокращать численность войск в Европе: запрещено опускаться ниже 76 тыс. военнослужащих, выводить базы или крупную технику без консультаций с союзниками и детального анализа рисков. Текущий обзор включает оценку рисков от Гринкевича и подробные отзывы союзников по НАТО. Эти факторы администрация может использовать как аргумент, что законодательные требования выполнены. Но предстоящий переход Конгресса под контроль демократов после промежуточных выборов 3 ноября, включая контроль над государственными расходами, ограничит возможности Трампа по масштабным сокращениям.

Ранее США объявили о выводе 5 тыс. военнослужащих с военных баз в Германии. Пентагон объяснил решение приказом Хегсета сократить численность контингента в Германии после анализа военного присутствия США в Европе и в связи с потребностями армии.

В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона писала, что частичный вывод войск из Германии стал наказанием Вашингтона за комментарии немецкого канцлера Фридриха Мерца о конфликте с Ираном.

Ранее в ФРГ заявляли, что США могут полностью вывести войска из Европы.