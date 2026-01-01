"Просто не шумите": США попросили страны Балтии перестать провоцировать Россию

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с содержанием переговоров.

По информации агентства, среди стран, получивших такие сигналы от США, – Эстония, Латвия и Литва. Просьбы передавали во время двусторонних встреч. При этом Reuters не удалось выяснить, обращались ли американские представители к другим европейским правительствам.

Одним из чиновников, доносивших позицию Вашингтона, был заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Он играет важную роль в пересмотре численности американского военного контингента в Европе.

Как рассказал один из источников Reuters, Колби попросил представителя одной из балтийских стран не провоцировать Россию резкими заявлениями. В качестве примера он привел высказывания о том, что Москва оказалась загнана в угол и действует все более отчаянно на фоне замедления наступления на Украине.

Отдельно американская сторона призвала эстонскую делегацию придерживаться более сдержанной риторики. По словам европейского чиновника, знакомого с содержанием переговоров, посыл Пентагона сводился к следующему: "Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите".

При этом, как отмечает Reuters, американские представители не выдвигали эти требования в конфронтационной форме.

В НАТО разошлись во мнениях о том, как говорить об угрозе со стороны России

Просьбы Пентагона отражают разницу в подходах внутри Альянса к публичной оценке действий Москвы. Часть западных чиновников считает, что постоянные предупреждения об усилении российской угрозы могут играть на руку Кремлю, поскольку способствуют распространению страха и ослабляют поддержку Украины.

Другие представители европейских стран, напротив, полагают, что власти должны открыто говорить об опасности. По их мнению, гражданам необходимо объяснять, почему для сдерживания России требуются дополнительные ресурсы и готовность нести определенные издержки. Особенно актуальным это считают на фоне сообщений западных спецслужб об активизации диверсионной деятельности в Европе.

В самой России обвинения в организации такой кампании отвергают.

Один из европейских чиновников, беседовавших с Reuters, назвал рекомендации Пентагона неожиданными. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, напротив, неоднократно занижали вероятность того, что Россия решится проверить на практике действие положения НАТО о коллективной обороне. В то же время разведывательные структуры некоторых других стран Альянса публично предупреждали о возможности существенного расширения диверсионной активности.

США пересматривают военное присутствие в Европе

Обращения американских представителей к союзникам прозвучали на фоне пересмотра военной стратегии Вашингтона. Пентагон оценивает численность и размещение американских войск в Европе. Американские чиновники ранее заявляли, что европейские участники НАТО должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону. В Вашингтоне объясняют это необходимостью сосредоточить внимание и ресурсы США на других регионах – Ближнем Востоке, Латинской Америке и Восточной Азии.

Одновременно администрация Дональда Трампа возобновила попытки добиться переговорного завершения конфликта на Украине, который продолжается уже пятый год.

По данным Reuters, нынешние усилия Вашингтона предполагают сочетание стимулов для России, включая возможное смягчение санкций, и давления на Киев с целью прекращения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Эти инициативы вызывают неоднозначную реакцию в Европе. Многие европейские чиновники выступают за сохранение экономической изоляции России и с осторожностью относятся к обсуждению возможных сделок с Москвой.

В Пентагоне официально не подтвердили содержание закрытых переговоров. Представитель ведомства заявил Reuters: "Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения".