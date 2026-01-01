"Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими", – подчеркнул Путин.

"Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области", – напомнил он.

"Кроме того, корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращение Курской земли к мирной жизни, – добавил Путин. – Мы это очень высоко ценим".

Глава государства также сообщил о планах до конца этого года установить в Курске скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу военнослужащих России и КНДР.

"И прежде всего хочу передать самые наилучшие пожелания председателю государственных дел Корейской Народной Демократической Республики – товарищу Ким Чен Ыну. Высоко ценю, что между нами сложились деловые, дружеские отношения, которые, безусловно, помогают нам решать и развивать отношения между государствами", – отметил российский президент на встрече.

Чо Ён Вон в ответ передал главе российского государства наилучшие пожелания от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин безусловно встретится с Ким Чен Ыном на полях АТЭС, если тот посетит саммит. КНДР не является членом форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

19 июня 2024 года был подписан, а 4 декабря 2024 года вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ включает положение об оказании взаимной военной помощи в случае совершения агрессии против одной из сторон. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын регулярно проводят встречи, а официальные делегации развивают активный диалог по линии парламентов и министерств иностранных дел.

Чо Ён Вон – ближайший соратник Ким Чен Ына, фактически второе лицо в руководстве КНДР. Он является членом Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) – высшего руководящего органа партии. Также он занимает пост секретаря ЦК ТПК по организационным вопросам и возглавляет Отдел организационного руководства (главный кадровый и контролирующий орган страны).