Путин восстановил в Минобороны посты заместителей министра по тылу и вооружению

Как отмечает “Коммерсантъ”, посты начальников вооружения и тыла в статусе заместителей министра существовали до 2010 года. Их возвращение последовало за перераспределением обязанностей в руководстве военного ведомства. 5 августа 2026-го Владимир Путин сообщил о решении собрать все службы тыла под единым руководством, поручив это направление замминистра Валерию Солодчуку. Тогда же глава государства напомнил, что функции по вооружению уже консолидированы у замминистра Александра Санчика.

После августовских перестановок генерал-полковник Солодчук отвечает за организацию тылового обеспечения войск, генерал-полковник Санчик – за заказы на вооружение, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск. Заместитель министра Алексей Криворучко курирует развитие перспективных образцов вооружения и техники.

Что известно об Александре Санчике и Валерии Солодчуке

Александр Семёнович Санчик – кадровый российский военачальник, прошедший путь от командира танкового взвода до заместителя министра обороны РФ. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба. Имеет боевой опыт, полученный на Северном Кавказе, в Сирии и в зоне СВО, где он в разные годы командовал 35-й общевойсковой армией, временно исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа и руководил группировкой войск "Юг".

Валерий Николаевич Солодчук – российский военачальник, Герой Российской Федерации, имеющий десантный бэкграунд и звание почетного гражданина Улан-Удэ. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Военной академии Генштаба ВС РФ, он командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией и 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В зоне боевых действий Солодчук руководил подразделениями на сложнейших направлениях, возглавлял оперативную группировку "Курск", а также командовал войсками Центрального военного округа и группировкой "Центр".

Разделение функций в Минобороны: перспективное вооружение и текущий заказ

После перераспределения обязанностей в руководстве военного ведомства возникла четкая специализация в сфере управления вооружениями. Заместитель министра Алексей Криворучко, занимающий свой пост с 2018 года, сосредоточится на долгосрочной военно-технической политике. Под его контролем остаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработка перспективных образцов техники, стратегическое взаимодействие с крупнейшими концернами оборонно-промышленного комплекса и формирование долгосрочного гособоронзаказа.

В то же время генерал-полковник Александр Санчик возглавил прикладное, оперативное крыло этой системы. Он отвечает за организацию текущих заказов вооружения, военной и специальной техники, а также за их техническое обеспечение. В его непосредственные обязанности входит бесперебойная работа ремонтных заводов, оперативное восстановление поврежденных машин и немедленное насыщение войск проверенным в боях оружием.