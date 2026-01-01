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Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проведение СВО. По данным Министерства обороны РФ, боевые действия велись на нескольких направлениях. Наибольшие потери противника, согласно сводке, пришлись на полосу ответственности группировки войск "Центр".

Работа группировки войск "Север" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области поражены подразделения шести формирований ВСУ в районах четырех населенных пунктов: Бережного, Гарбузовки, Дорошенкова и Колодезного.

В Сумской области нанесено поражение подразделениям трех формирований в районах Марковки, Никольского, Путивля и Спасского.

Потери противника составили более 195 военнослужащих, 31 автомобиль, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Запад" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения пяти формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Харьковской области – Моначиновки и Смородьковки, а также трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики – Богородичного, Крымок и Райгородка.

Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Юг" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили тактическое положение. Поражены подразделения восьми формирований ВСУ в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Славянска, Стародубовки и Ясногорки.

Противник потерял более 180 военнослужащих и 31 автомобиль.

Работа группировки войск "Центр" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражены подразделения 12 формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Белозерского, Веровки, Весёлой Горы, Каменки, Криворожья, Роганского и Яковлевки.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Продвижение группировки войск "Восток" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поражены подразделения шести формирований ВСУ в районе Коломийцев Днепропетровской области, а также в районах пяти населенных пунктов Запорожской области: Барвиновки, Василевского, Заливного, Новорозовки и Софиевки.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих и пять автомобилей.

Работа группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ в районах Камышевахи, Орехова и Преображенки Запорожской области.

Уничтожены до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Удары по инфраструктуре ВСУ и работа средств ПВО за прошедшие сутки

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

Также поражены цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего удары нанесены в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 972 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Российские беспилотники поразили электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.