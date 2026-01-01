Россия не вела с Германией официальных переговоров по Украине – МИД РФ

"Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет, да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства", – отметил замминистра.

При этом он указал на наличие неформальных коммуникаций между общественными структурами двух стран. "Что касается неформальных встреч представителей различных общественных структур России и Германии, то они были и продолжаются", – подчеркнул российский дипломат.

Президент Азербайджана заявил на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем во вторник, 21 июля, что представители Москвы и Берлина находились в закавказской республике с 12 по 14 июля.

По словам Алиева, с российской стороны присутствовали бывший премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Данные о перелетах дают основание говорить, что такая закрытая встреча действительно состоялась", – сказал Алиев.

Азербайджанские власти не были уведомлены о переговорах и не располагают информацией об их содержании, отметил президент.

Ранее газета The Times написала со ссылкой на источники, что в ФРГ активизировались попытки восстановить каналы связи с Россией на фоне обсуждений возможного участия европейских государств в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, в Берлине обсуждаются различные варианты возможного посредничества и установления контактов с Москвой.