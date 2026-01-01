Россия не вступит в гонку вооружений с ЕС, заявил Лавров

По заявлению Лаврова, Москва предлагает не реанимировать прежние форматы, а "честно и реалистично оценить обстановку и совместными усилиями начать устранять нагромождение ошибок и недопониманий, расчищая путь к подлинно справедливой системе взаимных гарантий".

"Наше же предложение состоит не в том, чтобы реанимировать обанкротившуюся затею или впрягаться против воли народов в новую гонку вооружений", – подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что речь идет о принципе неделимости безопасности и формировании общеевразийской архитектуры, "открытой для всех стран и всех объединений", а не о возврате к евроатлантическим схемам.

Министр также отметил, что Россия не предлагает "ни модифицировать, ни подменять" существующие межгосударственные связи в сфере безопасности. В планах – гармонизировать действующие субрегиональные механизмы и закрепить общие подходы на континентальном уровне через рамочный документ "Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке".

Оценивая политику ЕС, Лавров заявил, что Евросоюз эволюционирует в агрессивный милитаристский блок и выстраивает антироссийскую систему безопасности. Он добавил, что в случае развязывания Европой войны ответ России будет коротким. Комментируя призывы к перемирию, министр назвал их попыткой дать Киеву передышку.

Лавров также указал на стремление западных стран расширять присутствие в Арктике и предупредил о рисках, связанных с активностью внешних игроков на Ближнем Востоке. Состояние ОБСЕ он охарактеризовал как плачевное и заявил о запросе международного сообщества на новое мироустройство. В числе региональных инициатив глава МИД выразил надежду на скорую встречу в формате "3+3".

Российские дипломаты заявили о подготовке Евросоюза к военному конфликту с РФ. Москва получает все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что Евросоюз больше нельзя считать мирным проектом.