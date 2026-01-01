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Россия не вступит в гонку вооружений с ЕС, заявил Лавров

Россия предлагает договариваться о системе взаимных гарантий безопасности на всем евразийском пространстве. Об этом во вторник, 3 ноября 2026 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании высокого уровня четвертой Минской конференции по евразийской безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности

©Максим Малиновский/ТАСС

По заявлению Лаврова, Москва предлагает не реанимировать прежние форматы, а "честно и реалистично оценить обстановку и совместными усилиями начать устранять нагромождение ошибок и недопониманий, расчищая путь к подлинно справедливой системе взаимных гарантий".

"Наше же предложение состоит не в том, чтобы реанимировать обанкротившуюся затею или впрягаться против воли народов в новую гонку вооружений", – подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что речь идет о принципе неделимости безопасности и формировании общеевразийской архитектуры, "открытой для всех стран и всех объединений", а не о возврате к евроатлантическим схемам.

Министр также отметил, что Россия не предлагает "ни модифицировать, ни подменять" существующие межгосударственные связи в сфере безопасности. В планах – гармонизировать действующие субрегиональные механизмы и закрепить общие подходы на континентальном уровне через рамочный документ "Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке".

Оценивая политику ЕС, Лавров заявил, что Евросоюз эволюционирует в агрессивный милитаристский блок и выстраивает антироссийскую систему безопасности. Он добавил, что в случае развязывания Европой войны ответ России будет коротким. Комментируя призывы к перемирию, министр назвал их попыткой дать Киеву передышку.

Лавров также указал на стремление западных стран расширять присутствие в Арктике и предупредил о рисках, связанных с активностью внешних игроков на Ближнем Востоке. Состояние ОБСЕ он охарактеризовал как плачевное и заявил о запросе международного сообщества на новое мироустройство. В числе региональных инициатив глава МИД выразил надежду на скорую встречу в формате "3+3".

Российские дипломаты заявили о подготовке Евросоюза к военному конфликту с РФ. Москва получает все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, в свою очередь, заявил, что Евросоюз больше нельзя считать мирным проектом.

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Метки: МИД РФ Сергей Лавров
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