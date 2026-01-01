Путин – о росте товарооборота между РФ и Таиландом

Владимир Путин отметил позитивную динамику товарооборота двух стран.

"Растут показатели двусторонней торговли. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3%, а в январе – августе этого года рост составил уже 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель", – цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, имеется значительный потенциал взаимовыгодной кооперации в энергетике, транспорте, логистике, АПК, в области инвестиций. Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству.

Путин – о развитии межгосударственных связей с Таиландом

Владимир Путин напомнил, что встречался с Анутхином Чанвиракуном в ходе саммита Россия – АСЕАН в Казани в июне.

"Таиланд является нашим давним партнером. В следующем году нашим дипломатическим отношениям исполняется 130 лет. Настроены и далее развивать многоплановые межгосударственные связи", – сказал российский лидер.

Он отметил, что активно поддерживаются контакты по линии правительств, парламента, внешнеполитических ведомств. Представители двух стран координируют свои усилия на различных международных региональных площадках.

"Конструктивно взаимодействуем в АТЭС, в рамках Диалогового партнерства Россия – АСЕАН. Приветствуем участие вашей страны с 2025 года в работе БРИКС в качестве государства-партнера. Отношения наши развиваются по очень многим направлениям", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что рад обсудить все эти возможности и поговорить о том, что Москва и Бангкок должны и обязательно будут делать вместе в ближайшей перспективе.

По словам Путина, развиваются и гуманитарные контакты.

"В этом году в Таиланде с успехом прошел ряд мероприятий в рамках фестиваля «Русские сезоны». Традиционно уделяем внимание сфере образования. В 2026-2027 учебном году Таиланду выделено 50 госстипендий, а сейчас в России обучается порядка 109 тайских молодых людей", – уточнил президент.

Путин – о популярности Таиланда среди российских туристов

За девять месяцев 2026 года Таиланд посетили 1,3 млн россиян, рассказал Владимир Путин.

"Таиланд пользуется большой популярностью среди российских туристов. В 2025 году почти 2 млн россиян посетили с туристическими целями Таиланд. За девять месяцев текущего года уже 1,3 млн человек", – заявил глава государства.