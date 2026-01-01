Силы ПВО России сбили 153 беспилотника за ночь

Беспилотные аппараты сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем. Также, по информации Минобороны, БПЛА уничтожали над Азовским и Чёрным морями.

В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, сообщил глава города Андрей Кравченко. В Белгороде повреждены несколько жилых домов, пострадали 13 человек, в том числе двое детей.

На подлете к Москве перехватили три БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 3:30 в своем Telegram-канале.

Ночью аэропорты ограничивали полеты в 11 городах России: Саратове, Пензе, Саранске, Геленджике, Ульяновске, Казани, Бугульме, Нижнекамске, Самаре, Уфе, Перми. Московский аэропорт Шереметьево ночью временно принимал и выпускал рейсы по согласованию с государственными органами.

В субботу, 4 июля, силы ПВО России за сутки сбили 893 беспилотника и 10 ракет "Фламинго" ВСУ.