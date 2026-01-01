Сирия и Россия подписали меморандум о будущем военных баз в Хмеймиме и Тартусе

Как отмечается в сообщении, которое цитирует агентство SANA, после полутора лет переговоров стороны определили дальнейшую судьбу российских военных объектов в арабской республике и оформили ее подписанием документа.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что меморандум станет отправной точкой для "новой главы" в отношениях Сирии и РФ.

В министерстве пояснили, что документ посвящен будущему российских военных баз на сирийской территории и предусматривает превращение их в площадки для совместной подготовки, а также дальнейшее углубление координации между сторонами.

Хмеймим и Тартус – это два главных российских военных объекта в Сирии, которые обеспечивают присутствие России на Ближнем Востоке и в Средиземном море.

Авиабаза Хмеймим

Что это. Российская авиационная база, развернутая в 2015 году на базе сирийского гражданского аэропорта имени Басиля аль-Асада.

Где находится. В провинции Латакия, на западе Сирии.

Зачем нужна. Это главный опорный пункт Воздушно-космических сил РФ в регионе. Отсюда российская авиация вела все боевые вылеты. База полностью автономна. Там построены взлетно-посадочные полосы, способные принимать любые типы самолетов (включая тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160), возведены защищенные ангары для истребителей, развернуты мощные системы ПВО (С-400 и "Панцирь-С1") и построена вся жилая инфраструктура для военных.

Пункт материально-технического обеспечения Тартус

Что это. Единственная зарубежная база Военно-морского флота (ВМФ) РФ в дальнем зарубежье и Средиземном море. Россия использует этот объект еще со времен СССР (с 1971 года).

Где находится. В одноименном портовом городе Тартус на средиземноморском побережье Сирии.

Зачем нужна. Изначально это был скромный пункт для ремонта и заправки советских кораблей. Однако в ходе сирийского конфликта объект масштабно модернизировали и углубили дно фарватера. Сейчас Тартус может одновременно принимать до 11 боевых кораблей, включая крупные крейсеры и атомные подводные лодки. По сути, объект превратился в полноценную военно-морскую базу, которая позволяет кораблям оперативного соединения ВМФ России не возвращаться на Чёрное море для пополнения запасов и ремонта.

До подписания нынешнего меморандума 2026 года базы функционировали на основе соглашений 2015 и 2017 годов. По тем документам Сирия передала России участки в Хмеймиме и Тартусе в безвозмездное пользование на срок 49 лет с автоматическим продлением еще на 25 лет.

Российский персонал и имущество баз обладают полным дипломатическим иммунитетом. Теперь, согласно новому документу, их юридический статус расширен и они официально становятся центрами совместной военной подготовки для армий обеих стран.