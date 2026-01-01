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  3. В Севастополе при налете БПЛА загорелся лес, повреждены 4 автомобиля

В Севастополе при налете БПЛА загорелся лес, повреждены 4 автомобиля

Военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 БПЛА, преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По данным спасательной службы Севастополя, обломки сбитых аппаратов вызвали возгорание леса в районе пляжа Инжир. Зафиксированы два очага. Спасатели совместно с работниками лесхоза эвакуируют людей из кемпинга на пляже Инжир.

Как отмечается, ситуация под контролем, на месте задействованы все необходимые подразделения.

Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе обломками БПЛА повреждены четыре автомобиля.

Севастополь часто подвергается атакам украинских дронов. За ночь и утро 29 июня 2026 года отразили две атаки. За сутки было сбито 29 БПЛА. В городе произошло несколько пожаров из-за падения обломков дронов.

10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, там возник пожар. В результате был практически уничтожен главный экспонат – панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", воссозданная советскими живописцами после Великой Отечественной войны работа русского художника-баталиста французского происхождения Франца Рубо. Фрагменты оригинала хранились в филиале музея, они не пострадали.

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Метки: беспилотники Операция по демилитаризации Украины пожар Севастополь
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