В Севастополе при налете БПЛА загорелся лес, повреждены 4 автомобиля

По данным спасательной службы Севастополя, обломки сбитых аппаратов вызвали возгорание леса в районе пляжа Инжир. Зафиксированы два очага. Спасатели совместно с работниками лесхоза эвакуируют людей из кемпинга на пляже Инжир.

Как отмечается, ситуация под контролем, на месте задействованы все необходимые подразделения.

Кроме того, в районе Фиолентовского шоссе обломками БПЛА повреждены четыре автомобиля.

Севастополь часто подвергается атакам украинских дронов. За ночь и утро 29 июня 2026 года отразили две атаки. За сутки было сбито 29 БПЛА. В городе произошло несколько пожаров из-за падения обломков дронов.

10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, там возник пожар. В результате был практически уничтожен главный экспонат – панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", воссозданная советскими живописцами после Великой Отечественной войны работа русского художника-баталиста французского происхождения Франца Рубо. Фрагменты оригинала хранились в филиале музея, они не пострадали.