Согласно декларации, после Сингапура мероприятия АТЭС примут Япония (в 2031 году), Чили (в 2032-м), Папуа – Новая Гвинея (в 2033-м) и Перу (в 2034-м). Принимающая экономика на 2029 год в этом перечне не указана.

Каждый год одна из 21 страны – участницы форума получает председательство и организует основные мероприятия, включая саммит лидеров, министерские встречи и заседания рабочих групп.

Итоговый документ получил название "Шэньчжэньские ориентиры: построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания". Лидеры подтвердили намерение развивать экономическую интеграцию региона на основе рыночных принципов и поддерживать АТЭС как основную площадку для регионального экономического сотрудничества.

На пленарном заседании саммита президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в сфере мирного атома и готова к тесному взаимодействию с участниками АТЭС в наукоемких отраслях.

Как появилась АТЭС и кто входит в объединение

АТЭС создали в ноябре 1989 года в австралийской Канберре. Идею регионального экономического сотрудничества предложил премьер-министр Австралии Боб Хоук: 31 января 1989 года он выступил с соответствующей инициативой в Сеуле. В первой встрече приняли участие 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 1993 году в США по инициативе президента Билла Клинтона состоялась первая ежегодная встреча лидеров стран АТЭС. С тех пор саммиты руководителей проходят ежегодно.

Состав объединения расширялся в несколько этапов:

1989 год, 12 основателей: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и США.

1991 год: присоединились Китай, Гонконг (Китай) и китайский Тайбэй.

1993 год: вступили Мексика и Папуа – Новая Гвинея.

1994 год: к форуму присоединилась Чили.

1998 год: участниками стали Перу, Россия и Вьетнам.

С 1998 года состав АТЭС не менялся. Сейчас форум объединяет 21 страну (экономику).

АТЭС в декларациях использует термин "экономики", а не "страны", поскольку объединение сосредоточено на торговых и экономических вопросах. В частности, в организации участвуют Гонконг и китайский Тайбэй, которые представлены в форуме в качестве отдельных экономических субъектов.