Содержание:

Декларация получила название "Шэньчжэньские ориентиры: построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания". Среди участников саммита был президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля в четверг, 19 ноября 2026 года.

В документе обозначены три основных направления сотрудничества под председательством Китая в 2026 году: открытость, инновации и взаимодействие. Участники подтвердили намерение развивать открытое, динамичное, устойчивое и мирное Азиатско-Тихоокеанское сообщество.

Какие экономические вопросы вошли в декларацию саммита АТЭС

Основное внимание участники уделили развитию торговли и инвестиций, укреплению региональных цепочек поставок и экономической интеграции. В частности, лидеры подтвердили намерение продолжить работу над созданием Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Отдельный блок посвящен цифровизации торговли, развитию трансграничной электронной коммерции и упрощению таможенных процедур. Участники также выступили за повышение устойчивости транспортных и логистических связей, чтобы обеспечить бесперебойное перемещение товаров, услуг и энергоресурсов.

Искусственный интеллект и новые технологии в декларации саммита АТЭС

Лидеры АТЭС одобрили отдельное заявление об использовании возможностей искусственного интеллекта, цифровых и новых технологий для обеспечения занятости и благополучия населения региона.

В декларации отмечается, что технологическое развитие должно способствовать повышению производительности труда, экономическому росту и улучшению качества жизни. Участники поддержали инициативу АТЭС в области искусственного интеллекта на 2026–2030 годы.

Также речь идет о внедрении новых технологий в здравоохранение, государственные услуги и предпринимательство, в том числе о расширении доступа малых и средних предприятий к цифровым инструментам. При этом лидеры призвали учитывать риски утечки данных, интернет-мошенничества и незаконного использования искусственного интеллекта.

План развития взаимосвязанности до 2035 года в декларации саммита АТЭС

Кроме того, участники саммита утвердили план АТЭС по взаимосвязанности на 2026–2035 годы. Он продолжит предыдущую программу на 2015–2025 годы, принятую в период китайского председательства в 2014 году.

Новый план предусматривает развитие трех направлений региональной взаимосвязанности: физического, институционального и межличностного. К первому относятся транспортная и другая инфраструктура, ко второму – механизмы взаимодействия экономик, к третьему – деловые, образовательные и культурные контакты.

В декларации также подчеркивается необходимость инвестировать в качественную инфраструктуру, укреплять логистические цепочки и сохранять открытость торговых коридоров.

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества намерены укреплять взаимодействие в борьбе с незаконной вырубкой лесов, нелегальной торговлей древесиной и загрязнением морской среды.

Почему в декларации саммита АТЭС нет упоминаний конфликтов

В итоговом документе отсутствуют положения об украинском конфликте, ситуации вокруг Ирана и в Ближневосточном регионе. В нем также нет отдельных оценок других международных противостояний.

Это соответствует экономической направленности декларации: лидеры сосредоточились на вопросах региональной торговли, инвестиций, технологического развития, занятости, энергетической и продовольственной безопасности.

При этом участники затронули вопросы устойчивости поставок энергоресурсов, защиты критически важной инфраструктуры и готовности к чрезвычайным ситуациям. Однако эти темы рассмотрены с точки зрения экономической и энергетической безопасности, без привязки к конкретным международным конфликтам.

Глава КНР, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС, призвал государства Азиатско-Тихоокеанского региона к солидарности и взаимной поддержке. По его словам, "все члены Азиатско-Тихоокеанской семьи находятся в одной лодке", поэтому им нужно "объединить усилия, помогать друг другу" и вместе противостоять вызовам.