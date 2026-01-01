Сеть Slava Concept закроет все магазины до конца ноября

"До конца месяца все площадки будут закрыты", – заявили в Slava Concept.

Это решение объясняют совокупностью факторов: слабой покупательской активностью на фоне общей экономической ситуации, затяжным кризисом торговых центров и давлением онлайн-ретейла. Среди проблем также называют новые налоговые нормативы.

Создатель экосистемы Александр Перемятов уточнил, что решающим стал сбой расчетов со стороны ряда контрагентов.

"Особенно болезненной оказалась ситуация с проектами, связанными с новыми (историческими) регионами. По нескольким контрактам мы не получаем денег с июля 2026 года", – сказал он. По его словам, образовавшийся кассовый разрыв стал критическим и не позволяет продолжать работу в прежнем формате.

Перемятов добавил, что российским локальным брендам по-прежнему нужен сильный офлайн.

Судя по информации с сайта, у сети несколько действующих точек: три – в Москве и Московской области (в "МЕГА Химки", "МЕГА Тёплый Стан", в аэропорту Домодедово), одна в Санкт-Петербурге (в ТК "Невский Центр") и три в Самаре (в "МЕГА Самара", "LETOUT Аутлет молл", ТК "Амбар"). Одна из самарских точек уже закрыта.

Slava Concept позиционирует себя как первую российскую федеральную сеть универмагов, продвигающую отечественных дизайнеров одежды, аксессуаров, косметики и товаров для дома; модель предполагала аренду готовых корнеров в крупных ТЦ для локальных брендов.

На сайте фигурирует такая формулировка: "SLAVA Concept – это федеральная экосистема продвижения российских брендов как внутри страны, так и за рубежом, нацеленная на продвижение брендов офлайн, онлайн, конференции, показы мод и иных форм социального взаимодействия".

В марте ТАСС рассказали в консалтинговой компании CMWP, что с российского рынка в 2026 году могут исчезнуть 13 брендов.

"Среди брендов, которые находятся в процессе закрытия сети магазинов, по состоянию на конец марта этого года: российские фешен-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также одна немецкая – Bugatti. Среди брендов детских товаров в процессе закрытия находится российский Orby, а Pelican переходит в онлайн, в настоящее время действует только одна торговая точка марки. Ранее сообщалось, что российские фешен-бренды Modis, Zenden и Kovik также собираются покинуть рынок РФ", – указал собеседник агентства.

В июне сообщалось о намерении Gloria Jeans избавиться от последних своих производственных активов.

Эти тенденции обусловлены непростой ситуацией в отрасли. По данным Fashion Consulting Group, в 2025 году объем продаж одежды, обуви и аксессуаров в России сократился на 8–10%.