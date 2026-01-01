Испания возобновила импорт российского газа

В октябре Россия поставила Испании 2086 ГВт·ч СПГ. На российский газ пришлось 6,4% от общего объема импорта страны. По итогам месяца Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков.

Лидером по поставкам стали США с долей 44,3%. Второе место занял Алжир, обеспечивший 30,6% импорта. На третьей позиции оказалась Португалия с показателем 6,9%.

Несмотря на отсутствие российских поставок в сентябре, по итогам первых 10 месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди основных поставщиков газа в Испанию. С января по октябрь страна получила 43.662 ГВт·ч российского топлива, что составило 14,3% всего импорта.

Первое место в этом рейтинге занимает Алжир с долей 33,9%, второе – США, на которые пришлось 32,2% поставок. Таким образом, на три страны суммарно приходится более 80% испанского импорта газа.

Всего с начала 2026 года Испания закупала природный газ у 15 государств. Помимо России, Алжира и США, среди поставщиков были Нигерия, Франция, Норвегия и Турция.