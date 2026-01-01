ВМФ Великобритании на 25% увеличил число операций по мониторингу кораблей РФ у берегов страны

Мониторинг передвижений кораблей и подлодок РФ вели HMS Somerset, HMS Tyne, HMS Mersey и HMS Severn, а также вертолеты Wildcat и противолодочные вертолеты Merlin, сообщила пресс-служба британского ВМФ.

Общее количество операций Королевского флота Великобритании по наблюдению за морской активностью РФ в водах королевства и Северной Атлантике в январе – июле выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Усиление мониторинга началось после того, как в июне Великобритания задержала в Ла-Манше танкер Smyrtos, находящийся под санкциями и ходивший под флагом Камеруна. The Guardian писала, что судно вышло 5 июня 2026 года из российского порта Усть-Луга с нефтью стоимостью $40 млн на борту и следовало в Индию. В операции задействовали морских пехотинцев, три вертолета, патрульный самолет и два корабля.

Танкер поставили на якорь у берегов Великобритании для наблюдения. По данным The Telegraph, власти страны в числе прочего допускали продажу около 100 т российской нефти марки Urals со Smyrtos, чтобы отправить полученные деньги Украине. Капитан судна, гражданин Индии, был арестован.

В России осудили задержание танкера Smyrtos. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал это попыткой отвлечь общество от внутренних проблем, в первую очередь от миграционного кризиса.

В марте помощник президента Николай Патрушев заявил, что Россия прорабатывает размещение на судах средств защиты и сопровождение конвоем из кораблей Военно-морского флота РФ.