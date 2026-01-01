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Войска РФ поразили военные объекты в Киеве и 2 сухогруза, доставлявших вооружение в порты Украины

Вооружённые силы РФ ночью в субботу, 8 августа 2026 года, нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в Киеве.

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие Киев-111 (ООО «Файер пойнт»), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На объекте также хранятся компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей", – говорится в сообщении.

ВС РФ также ударили по складу ГСМ "Грандтерминала" в Киеве, который использовался для поставок нефтепродуктов Вооружённым силам Украины. Кроме того, ВС РФ поразили на переходе морем южнее и восточнее Одессы два сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество в порты Украины.

Сколько беспилотников ВСУ было сбито 8 августа

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 397 украинских БПЛА.

По данным Минобороны, они были уничтожены над следующими областями: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Тамбовской. Также беспилотники перехватывали в Краснодарском крае, Крыму и в акватории Азовского моря.

За утро 8 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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Метки: Минобороны Украины
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