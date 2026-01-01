Выступая в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера, Александр Вучич заявил: "Я бы не стал ждать полного истощения российских войск. Я бы не стал ждать какого-то конкретного момента, когда Россия значительно ослабнет в результате этой войны на Украине".

Сербский президент выразил сомнение в возможности быстрой победы над Москвой. "Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не верю, что это будет легко. Ведь в конечном счете Россия – ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать", – отметил он.

После этих заявлений Вучич призвал к поиску компромиссного решения украинского кризиса и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны.

Сербия с Вучичем на посту президента стремится сохранить нейтралитет в вопросе украинского кризиса. Глава республики заявлял, что Белград не будет поддаваться внешнему давлению по вопросу антироссийских санкций и готов "продолжать строить хорошие отношения с Москвой и с Киевом".

Он заверял, что Сербия не будет менять свою политику только потому, что кто-то оказывает на Белград давление и прибегает к шантажу.

Глава государства также подчеркивал, что Белград выстраивает хорошие отношения с КНР и США, поскольку политика Сербии направлена на защиту национальных интересов и развитие страны.