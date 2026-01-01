Как меняется рынок красоты: в Москве подвели итоги премии "Лучшее для красоты" (Best for Beauty) 2026

Сегодня рынок красоты развивается не только за счет новых продуктов, но и благодаря профессиональным услугам, цифровым решениям и новым форматам взаимодействия с клиентами. При выборе товаров и услуг потребители учитывают не только качество и эффективность, но и удобство сервиса, возможность подобрать решение под индивидуальные запросы и качество коммуникации с брендом. Для компаний это означает, что конкурентное преимущество формируется не только на этапе продажи: важную роль играет и то, какой опыт получает клиент после покупки.

©Пресс-служба премии «Лучшее для красоты» (Best for Beauty)

На роль клиентского сервиса в формировании доверия обращает внимание Сулейман Сайфуев, основатель компании Pack smart, выступившей партнером мероприятия: «Когда реклама дорожает, главным активом бизнеса становится доверие. Клиент по рекомендации покупает почти всегда, а холодный лид из рекламы в разы реже. Поэтому я вкладываюсь не только в привлечение, но и в сервис после сделки: держу связь, напоминаю о себе, решаю проблемы за свой счет. Довольный клиент сам приводит следующего».

Эта тема связана и с более широкими задачами управления бизнесом: компаниям необходимо адаптироваться к изменениям рынка, эффективно распределять ресурсы и выстраивать устойчивые процессы. Эти вопросы вошли в деловую программу премии. На B2B-форуме «Код антихрупкости» участники обсудили маркетинг и продажи, финансовое управление, новые каналы взаимодействия с аудиторией и подходы к развитию бизнеса в условиях неопределенности.

Один из аспектов устойчивости бизнеса – способность руководителя сохранять рабочую атмосферу и поддерживать команду в период перемен. Ирина Анохина, основатель консалтинговой компании «Траектория бизнеса», отметила: «Наличие KPI, регламентов и выстроенных процессов еще не означает, что компания зрелая. Зрелость начинается с лидера: его способности сохранять внутреннюю устойчивость и ясность в неопределенности, не переносить собственную тревогу на команду и создавать пространство для честного диалога. Именно это превращает управленческие инструменты из формальных правил в работающую систему, способную поддерживать изменения и расти».

©Пресс-служба премии «Лучшее для красоты» (Best for Beauty)

Партнерами мероприятия также выступили PowerApp, Vertcomm и Brand Water.

Премия «Лучшее для красоты» (Best for Beauty) отмечает проекты и компании, работающие над развитием индустрии. Итоги 2026 года объединяют два важных для рынка аспекта: профессиональное признание участников и обсуждение того, как меняются требования потребителей и подходы бизнеса к работе с ними.

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