Как меняется забота о домашних животных: итоги премии "Лучшее для питомцев" (Best for Pets) 2026

В числе лауреатов: «РСХБ-Страхование», ВЕТ-ИТ, RED SOLUTION, сеть зоомагазинов «Четыре Лапы», бренд «Планета Лайка», сеть зоомагазинов «Зоозавр», Группа компаний ВИК, Компания Акана, Choupette, LotPets, pamilee. Отмеченные компании и проекты представляют разные направления зооиндустрии – от товаров для ухода и ветеринарных услуг до страхования, цифровых технологий и проектов, учитывающих потребности домашних животных. Их объединяет стремление сделать заботу о питомцах удобнее и доступнее, а жизнь животных и их владельцев – комфортнее.

©Пресс-служба премии «Лучшее для питомцев» (Best for Pets)

Одно из направлений, представленных среди лауреатов, – страхование домашних животных. Оно помогает владельцам управлять расходами на ветеринарную помощь, особенно при сложном или длительном лечении. Об особенностях этого подхода рассказал Виктор Каверин, начальник управления партнерских продаж «РСХБ-Страхование»: «Стоимость ветеринарной помощи зачастую сопоставима или превышает расходы на лечение человека. При этом владельцы животных не имеют аналогов ОМС или ДМС и несут полную финансовую ответственность за здоровье питомцев. Внедрение «медицинской страховки» для животных позволяет существенно минимизировать финансовые риски владельцев».

Еще одно направление – цифровые инструменты, упрощающие взаимодействие с ветеринарными сервисами. Для таких решений важна не только возможность записаться на прием, но и доступ к информации, необходимой для дальнейшего лечения и ухода. На эту задачу обратил внимание коммерческий директор ВЕТ-ИТ Илья Яблоков: «В 2026 году владельцы животных сталкиваются с разрозненностью сервисов: информация, запись к ветеринару и анализы хранятся в разных местах. Это усложняет заботу и повышает риски. Развитие удобных сервисов и создание экосистем для владельцев животных – важный шаг к доступной, непрерывной и качественной заботе о питомцах».

Значимость развития технологий для зооиндустрии сегодня отмечают и другие компании. Иван Суханов, сооснователь бренда, «Планета Лайка» поделился тем, как инновации встраиваются в нашу повседневную жизнь: «Сегодня забота о питомцах выходит за рамки базового ухода: владельцы уделяют внимание их комфорту, здоровью и эмоциональному состоянию. В команде «Планета Лайка» мы верим, что технологии становятся частью этой культуры, облегчая ежедневные заботы и оставляя больше времени для общения и любви».

©Пресс-служба премии «Лучшее для питомцев» (Best for Pets)

Развитие технологий в зооиндустрии безусловно упрощает жизнь животным и их владельцам, однако, как отмечает Кристина Пожидаева, руководитель маркетинга RED SOLUTION, не стоит забывать и о личной ответственности: «Современная зооиндустрия развивается в сторону более осознанного и технологичного ухода за питомцами. Умные устройства помогают владельцам внимательнее следить за потребностями животных, упрощают повседневную заботу и делают ее комфортнее. Важно, чтобы инновации не подменяли внимание и ответственность человека, а становились инструментом для повышения качества жизни питомца».

В оргкомитете премии отмечают: важно не только предлагать новые товары и сервисы, но и понимать, какую пользу они приносят питомцам и их владельцам. «Зооиндустрия становится все разнообразнее: рядом с традиционными товарами и ветеринарными услугами развиваются технологии, новые сервисы и инфраструктура для владельцев домашних животных. Вместе с этим растут требования к качеству и ответственности бизнеса. Премия «Лучшее для питомцев» (Best for Pets) создана для того, чтобы отмечать проекты, которые не просто находят спрос, а действительно улучшают качество жизни животных и их владельцев и задают более высокую планку для рынка».

Премия «Лучшее для питомцев» (Best for Pets) объединяет производителей товаров для животных, ветеринарных специалистов, сервисные и технологические компании, проекты, создающие комфортную среду для питомцев и социальные инициативы. Она отмечает решения, направленные на улучшение качества жизни домашних животных и развитие культуры ответственного отношения к питомцам.

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