От цифровой безопасности до семейного досуга: итоги премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026

Цифровая безопасность – одна из важных составляющих среды, в которой растут современные дети. Ксения Маклашова, руководитель Центра сегментного маркетинга МТС, рассказала о роли технологий в защите юных пользователей: «Создание комфортной и безопасной цифровой среды для детей – важная задача бизнеса. Технологии помогают защищать детей от нежелательных звонков и опасных сайтов, а родителям – чувствовать себя спокойнее. Важно, чтобы цифровая безопасность становилась не ограничением, а основой для свободного общения, обучения и развития ребенка».

©Пресс-служба премии «Лучшее для детей» (Best for Kids)

Технологии меняют и форматы детского досуга. В интерактивных развлечениях ребенок становится не просто зрителем, а участником происходящего. «Современные дети растут в окружении технологий – и индустрия развлечений должна отвечать этому запросу. Инновации позволяют создавать форматы, где активность сочетается с вовлеченностью: ребенок не просто наблюдает, а становится участником истории, пробует, экспериментирует. Именно такой интерактивный опыт сегодня особенно востребован», – отметил Евгений Кочнев, директор по развитию компании «Арена Карт».

О том, как сделать ожидание поезда комфортнее для семей с детьми, рассказал Алексей Пономарев, заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»: «На вокзалах особое внимание уделяется доступной среде и удобству для пассажиров с детьми. Одно из востребованных решений – детские игровые зоны в бизнес-залах. Они помогают сделать ожидание поезда комфортнее: дети могут поиграть и заняться развивающими активностями, а родители спокойно подготовиться к поездке, оставаясь рядом. При создании таких пространств продумывается все до мелочей: от наполнения, включая интерактивные развлечения и развивающие игры, до безопасности оборудования и используемых материалов».

©Пресс-служба премии «Лучшее для детей» (Best for Kids)

Основная цель образования сегодня – помочь детям освоить навыки, действительно необходимые в их будущей жизни и профессиональной деятельности. Богдан Прусаков, директор по продажам детского сегмента в онлайн-школе «Синергия» отмечает, что современное образование должно идти в ногу со временем: «Мир стремительно меняется, и образование не должно стоять на месте. Многие поняли, что традиционные модели обучения по типу "пришел-посидел на уроке-зазубрил-забыл" не работают. Мы считаем своей важной целью показывать детям реальный мир с реальными профессиями – знаниями, которые действительно пригодятся им в будущем».

Комментарии участников премии «Лучшее для детей» (Best for Kids) отражают разные стороны развития детского рынка: вовлеченный досуг, комфортную инфраструктуру для семей, качество образования и безопасность в цифровой среде. Эти направления все чаще становятся частью единого запроса на решения, которые помогают детям учиться, исследовать мир и безопасно взаимодействовать с окружающей средой.

На правах рекламы

Рекламодатель: ООО "СП Групп"

erid: 2W5zFGzL5j8