Археологи нашли в Египте некрополь, раскрывающий тысячелетнюю историю Восточной Дельты

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Что нашли египетские археологи

На месте раскопок обнаружены древний некрополь, жилой квартал и хозяйственные сооружения, относящиеся к разным периодам египетской истории, пишет Ahram. Самые ранние находки относятся к культурам Буто I и Буто II – первой половине IV тысячелетия до н. э., то есть к эпохе, предшествовавшей объединению Египта и появлению первой династии фараонов.

Археологи обнаружили множество погребальных ям. Особенно важна высокая плотность захоронений. Она позволяет предположить, что уже на этом этапе здесь существовало достаточно крупное поселение. Таким образом, находка дает материал для изучения того, как выглядели общества Нижнего Египта еще до формирования единого государства.

Следующий крупный пласт относится ко Второму переходному периоду, примерно XVIII–XVI векам до н. э. Археологи нашли здесь жилую зону с домами из сырцового кирпича, зернохранилищами, печами и очагами. Среди находок – керамика, каменные орудия и многочисленные кости рыб, птиц и животных. Они позволяют реконструировать не жизнь фараонов и знати, а повседневность жителей Дельты: чем они питались, чем занимались и как организовывали хозяйство.

Что нашли в гробницах

В гробницах обнаружены украшения, амулеты, скарабеи, бронзовые орудия и оружие, керамика и сосуды. Последние особенно интересны для изучения контактов Египта с соседними регионами: подобная керамика считается одним из важных свидетельств культурных и торговых связей Восточной Дельты с Левантом.

Археологи также обнаружили гробницу из сырцового кирпича, относящуюся к началу XVIII династии, то есть к периоду Нового царства. В ней сохранились керамические сосуды и бронзовые предметы. Рядом найдены остатки крупного здания с толстыми стенами, на полу которого лежали фрагменты керамики и каменные инструменты.

Почему это важная находка

Главная ценность Ком-эль-Хальджана заключается в уникальном сочетании находок. Это своего рода архив развития Восточной Дельты, в котором один и тот же участок использовался людьми на протяжении тысячелетий. Его изучение позволит сопоставлять изменения в погребальных обрядах, архитектуре, хозяйстве, питании и материальной культуре.

Особый интерес представляют захоронения, связанные с эпохой гиксосов (период истории Древнего Египта примерно XVIII–XVI века до н. э.). Ком-эль-Хальджан находится в Восточной Дельте, недалеко от Авариса – столицы гиксосских правителей. Поэтому находки могут помочь ученым лучше понять период, когда Египет оказался тесно связан с населением Леванта (восточное побережье Средиземного моря и прилегающие территории).

Восточная Дельта и ее значение для изучения истории Египта

Восточная Дельта, или Восточная дельта Нила, – это восточная часть дельты реки Нил, расположенная между современным Каиром и Средиземным морем, ближе к Суэцкому каналу и Синайскому полуострову. Восточная дельта была одновременно сельскохозяйственной зоной, пограничьем Египта, торговым коридором в Азию, зоной концентрации военных гарнизонов и территорией, через которую проходили армии и миграционные потоки. Местность особенно важна для изучения додинастического периода истории Египта – IV тысячелетия до н. э.