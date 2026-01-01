Доступ в новостройки должен быть минимум у трех интернет-провайдеров – законопроект

"В целях размещения в многоквартирных домах сетей связи, используемых для оказания абонентам – физическим лицам услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», инженерная инфраструктура связи должна быть рассчитана на одновременное размещение не менее чем трех сетей связи разных операторов связи", – гласит ст.1 законопроекта.

Им будут внесены изменения в федеральный закон "О связи" и Градостроительный кодекс РФ.

Отдельными подзаконными актами будут определены требования к объектам связи и минимальное число операторов в доме в зависимости от числа квартир.

В Минцифры утверждают:

каждый новосел сможет выбрать наиболее подходящий тариф и качественный сервис;

вырастут уровень и доступность современных цифровых услуг в новостройках;

будет простимулирована конкуренция между операторами;

развитие сетей связи синхронизируется с "комплексным развитием территорий, коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры".

Местные власти смогут принимать более активное участие в строительстве и развитии объектов связи, что особенно важно, учитывая ограниченность пригодного для прокладки коммуникаций пространства в населенных пунктах.

Значимость проекта в Минцифры объясняют тем, что в новостройках интернет-доступ часто обеспечивает только один связанный с девелопером оператор.

Как раз о стандарте "минимум три провайдера" говорил в мае 2025 года глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такой стандарт планируют ввести в ближайшие год-два.

Ситуация с ограничениями доступа для провайдеров уже не раз оказывалась в передовицах. Так, многие месяцы тянулась история с ПИК и "Ловителом".

Еще весной 2025 года в ФАС объявили о проведении проверки обращений жильцов об ограничении доступа к услугам интернет-провайдеров в жилых комплексах ПИК. В ее ходе ведомство запросило данные у 11 интернет-провайдеров и жилищных инспекций в 13 регионах.

В сентябре 2025 года в ФАС сообщили о возбуждении дела по итогам проверки. Как указывалось тогда, ФАС установила, что оператор связи "Ловител", а также управляющие компании Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничивали возможность других провайдеров осуществлять доступ к инфраструктуре связи. Действия упомянутых компаний, по мнению ФАС России, ущемляют права и интересы жильцов, а также способствуют ограничению конкуренции на рынке интернет-услуг.

12 октября 2026 года в ФАС заявили о том, что должностные лица управляющих компаний ПИК должны будут уплатить штрафы в размере от 20.000 до 50.000 руб. либо будут дисквалифицированы на срок до трех лет. "Ловител" наказан оборотным штрафом в размере от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к интернету.