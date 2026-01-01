Компанию-владельца Facebook оштрафовали на 805 млн евро за нелегальный доступ к фотографиям пользователей

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Речь идет о функции "Получайте предложения из галереи при просмотре Facebook". Она появилась в 2023 году и во время просмотра соцсети предлагает фото и видео из галереи телефона как идеи для публикации.

Разбирательство началось в июле 2025 года после жалобы Центра защиты потребителей Больцано. Ведомство провело технический анализ. Meta не сразу предоставила комментарий, сообщил Reuters.

Работа функции предложений Facebook из галереи

Доступ к галерее запрашивался одним разрешением, которое действовало для всего приложения и нескольких функций с разными задачами. Разрешению предшествовало общее уведомление "включить другие функции", из которого нельзя было понять, что пользователь разрешает и предложения из галереи.

Функция была включена по умолчанию. При полном разрешении приложение получало доступ ко всему фотоархиву устройства, как правило, постоянно. Пользователь и регулятор не могли проверить, какие данные фактически используются.

Правовая оценка доступа к галерее приложения Facebook

Ведомство признало нарушенной ст. 122 Кодекса о защите персональных данных Италии. Норма вводит в национальное право директиву ЕС ePrivacy и защищает смартфон как часть частной сферы человека. Любой доступ к содержащейся в нем информации требует свободного и осознанного согласия, независимо от передачи данных или наличия ущерба.

Возражение Meta о некомпетентности в пользу ирландского регулятора ведомство отклонило. Директива ePrivacy не предусматривает механизм "одного окна", при котором вопрос рассматривает регулятор страны регистрации компании.

Требования к Meta и сроки

В течение 60 дней Meta должна запросить согласие отдельным и конкретным запросом для этой функции. Компания должна ясно объяснить пользователям, зачем нужна функция, что она влечет доступ к галерее и как ее отключить. Функцию следует держать отключенной по умолчанию, в том числе для тех, кто уже дал авторизацию. Если компания не уложится в срок, функция не сможет быть активирована для пользователей без действительного согласия.

В течение 30 дней Meta должна сообщить регулятору, какие меры начала принимать. О принятых мерах компания должна отчитаться в течение 90 дней. Разбирательство не касалось возможного использования контента для обучения моделей искусственного интеллекта. Meta это отрицает. Регулятор отдельно оценит новую функцию, запущенную в 2026 году. Она позволяет облачную обработку содержимого галереи.

Расчет суммы штрафа корпорации Meta

При определении суммы ведомство учло около 20 млн пользователей Android в Италии. Оно приняло во внимание длительность нарушения, которое продолжается для тех, кто не обновил приложение и уже дал разрешение. Учтены предыдущее решение 2019 года против компании и слабое сотрудничество в ходе разбирательства. Смягчающими признаны изменения, введенные после жалобы. Регулятор счел их поздними и ограниченными теми, кто обновляет приложение. Штраф равен примерно 0,47% мирового оборота группы.

Для пользователей Android в Италии решение означает, что функцию предложений из галереи должны либо отключить по умолчанию, либо запросить на нее отдельное согласие. Для Meta это указание на границы доступа к данным смартфона: общее разрешение приложения не заменяет согласия на конкретную функцию.

Meta - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

