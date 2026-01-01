Метеорит из Мали признали древнейшим марсианским образцом

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Как определили возраст метеорита из Мали

Метеорит нашли в виде восьми фрагментов, крупнейший размером с кулак, в 34 км от малийской деревни Бир-Чали. Общая масса – почти 800 граммов. Возраст определили по кристаллам циркона – минерала с ураном, который позволяет датировать породу по соотношению урана и свинца. Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA получили результат 4,11 млрд лет.

Химический состав породы указал на взаимодействие с водой при медленном остывании в марсианских недрах. Изотопы кислорода и водорода показали, что вода просачивалась в кору Марса более 4,1 млрд лет назад. По словам ведущего автора исследования Ян Лю, метеорит – редкий снимок древней коры и того, как на ней взаимодействовали вода и породы.

Что именно нашли в Мали

Teghaza 001 – это лейкогаббро, магматическая порода, в которой больше полевого шпата, чем пироксена. Она отличается от других марсианских метеоритов и текстурой, и возрастом, и набором минералов.

Ученые предполагают, что порода образовалась в южных высокогорьях Марса, возможно, недалеко от равнины Эллада. Точное место неизвестно, но авторы статьи определили 13 районов, где состав и химия метеорита совпадают с данными орбитальных наблюдений.

Метеорит был выброшен с поверхности Марса при столкновении планеты с крупным космическим телом, после чего долетел до Земли и упал в Сахаре.

Какое значение имеет марсианский метеорит

Находка подтверждает, что на раннем Марсе были условия для жизни, но не доказывает, что жизнь там существовала. "Марсианские метеориты – единственные образцы, которые позволяют в лаборатории оценить, мог ли древний Марс поддерживать жизнь", – сказал Ян Лю.

Из почти 435 марсианских метеоритов, найденных на Земле, большинство сформировались гораздо позже – не старше 2,4 млрд лет. Древних образцов было всего два, и оба дают ограниченную картину: один состоит почти из одного минерала, другой – из мелких вулканических обломков.

Teghaza 001 – первый образец древней коры Марса с таким разнообразием минералов, и он заполняет пробел в понимании ранней геологической истории планеты.