Парад планет, метеорный поток и суперлуние: когда можно увидеть главные астрономические события ноября

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13–22 ноября: четыре планеты на утреннем небе

Во второй половине ноября перед рассветом на небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. Планеты окажутся в одной области небосвода, растянувшись вдоль восточной и юго-восточной частей горизонта.

Венера будет заметна низко над восточным горизонтом, Марс и яркий Юпитер – выше. Меркурий присоединится к этой небесной компании в середине месяца, но его будет сложнее разглядеть из-за близости к Солнцу. Условия для наблюдения улучшатся ближе к 20–22 ноября, когда планета поднимется выше над горизонтом.

Для наблюдений понадобится открытая площадка с хорошим обзором восточной части неба. Искать планеты лучше незадолго до восхода Солнца, пока небо еще достаточно темное.

16 ноября: Марс и Юпитер сблизятся на небе

В середине месяца внимание наблюдателей привлечет сближение Марса и Юпитера. Планеты будут постепенно приближаться друг к другу, а 16 ноября окажутся на угловом расстоянии около 1,2°.

Наблюдать их можно будет перед рассветом в восточной части неба. Рядом также будет находиться Регул – самая яркая звезда созвездия Льва. Марс выглядит красноватым, а Юпитер выделяется ярким беловатым свечением, поэтому различить их будет несложно.

Важно помнить, что планеты не сближаются в космосе: они лишь окажутся рядом с точки зрения земного наблюдателя.

18 ноября: пик метеорного потока Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября ожидается максимум активности метеорного потока Леониды. При благоприятных условиях можно будет увидеть около 10–15 метеоров в час.

Леониды связаны с кометой Темпеля – Туттля: Земля ежегодно проходит через оставленный ею шлейф пыли и мелких частиц. Попадая в атмосферу, они сгорают, оставляя яркие следы – так называемые падающие звезды.

Радиант потока, то есть область, из которой метеоры словно вылетают, находится в созвездии Льва. В этом году максимум ожидается около 4:00 мск. Лучше всего наблюдать Леониды за городом, вдали от уличного освещения. Специальные приборы не нужны: достаточно выбрать место с открытым обзором неба и дать глазам привыкнуть к темноте.

Обычно поток остается умеренным, однако в истории бывали исключительные всплески активности. Например, в 1966 году наблюдатели в Северной Америке сообщали о настоящем метеорном шторме – в отдельные периоды счет падающих звезд шел на тысячи в минуту.

24 ноября: суперлуние

Вечером 24 ноября жители России смогут увидеть полнолуние, которое также называют "бобровой луной". В этот раз оно совпадет с суперлунием: Луна пройдет близко к Земле и будет выглядеть немного крупнее и ярче обычного полнолуния.

Момент максимальной освещенности наступит в 17:55 мск. В это время во многих регионах России Луна уже будет находиться над горизонтом или появится вскоре после этого. Для наблюдения не понадобятся ни телескоп, ни бинокль.

Название "бобровая луна" пришло из североамериканской традиции. Его связывают с периодом осенней активности бобров и подготовкой животных к зиме. В разных культурах ноябрьское полнолуние получало собственные названия, связанные с сезонными изменениями в природе.

27 ноября: комета 161P/Хартли – IRAS достигнет перигелия

В конце месяца к Солнцу приблизится периодическая комета 161P/Хартли – IRAS. 27 ноября она пройдет перигелий – точку своей орбиты, в которой находится ближе всего к Солнцу.

Комета обращается вокруг Солнца примерно за 21,5 года. Ее яркость в период перигелия, по расчетам, составит около 12-й звездной величины. Это слишком тусклый объект для наблюдения невооруженным глазом: понадобится телескоп с достаточно большой апертурой.

Найти комету можно будет в созвездии Орла. Точное положение на небе и время наблюдения зависят от географического положения, поэтому перед выходом лучше воспользоваться астрономической картой или эфемеридами для своего города.