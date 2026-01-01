Полностью беспилотную "Ласточку" тестируют в Москве

В рамках испытаний машинист в поезде отсутствует, но из диспетчерского центра систему контролирует машинист-оператор.

"Поезд с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и так далее, а человек – контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае нештатных ситуаций", – указал замглавы Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

Один машинист-оператор может держать под контролем до четырех поездов. При необходимости он может подключиться, затормозить поезд, открыть или закрыть двери, опустить или поднять токоприемник.

Система полностью отечественная, подчеркнул Кудряшов. Ее уникальность в том, что поезда движутся не в закрытом пространстве, а с использованием открытой инфраструктуры.

"Российские системы технического зрения при возникновении препятствия на путях передают информацию об этом внутрипоездным системам, обеспечивающим автоматическую остановку. Зарубежные беспилотные системы этим навыком не обладают", – рассказал Кудряшов.

Он также обратил внимание, что система быстрее людей-машинистов реагирует на знаки и препятствия.

Разработанную систему автоматизации можно установить на любой поезд, который пригоден к эксплуатации без машиниста.

В августе 2024 года сообщалось, что на МЦК началась эксплуатация первой "Ласточки" с третьим уровнем автоматизации. Иными словами, поезд "движется сам", но машинист находится в кабине, чтобы контролировать процесс, а также для открывания и закрывания дверей состава во время посадки и высадки пассажиров.