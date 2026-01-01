В ЮУрГУ отмечают, что такая архитектура может стать основой для "интернета будущего". Она рассчитана на безопасное хранение государственных архивов, медицинских карт и персональных данных без риска остановки из-за сбоя одного крупного сервера. При этом, по словам представителей вуза, система не требует избыточных трат на защиту там, где она не нужна. Об этом пишет ТАСС.

Каждому подключенному компьютеру система присваивает рейтинг – "индекс доверия". Алгоритм непрерывно отслеживает, сколько времени узел находится онлайн, насколько стабильно работает, как быстро отвечает на запросы и как загружен его процессор. Файлы дробятся на фрагменты, шифруются и с резервированием распределяются по узлам с учетом их рейтинга.

По результатам моделирования, вероятность утраты данных в таком хранилище снизилась более чем в 30 раз по сравнению с традиционными методами децентрализованного хранения.

В вузе добавили, что даже при внезапном отключении 30% компьютеров сеть автоматически перераспределяет копии файлов и пользователь не замечает сбоя. Для контроля целостности система периодически запрашивает у узлов хеш-суммы случайных фрагментов – цифровые "отпечатки" данных.

Разработка оформлена как программа для ЭВМ и, по заявлению университета, готова к внедрению.