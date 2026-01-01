Сроки и план заселения Луны и Марса назвали в Роскосмосе

"Колонии будут 100%. Сначала на Луне, потом на Марсе", – заявил Баканов в интервью "Юнашев Live".

Глава госкорпорации считает, что уже нынешнее поколение может застать первые подобные миссии. При этом речь, по его словам, будет идти не об одиночных полетах, а о более масштабных проектах с инфраструктурой на поверхности других небесных тел.

Луна рассматривается как первый этап освоения космоса за пределами околоземной орбиты. В России в 2024 году была подготовлена программа ее исследования до 2050 года. Она предусматривает проведение серии автоматических и пилотируемых миссий.

Одним из перспективных проектов является создание энергетической инфраструктуры на Луне. Согласно планам, в середине 2030-х годов туда может быть доставлена атомная энергетическая установка, которая должна обеспечивать электроэнергией луноходы и научные обсерватории.

Интерес к Луне связан не только с научными исследованиями. В Роскосмосе ранее отмечали перспективность изучения ее ресурсов, в том числе возможности использования местных материалов и потенциальной добычи полезных ископаемых.

Освоение Марса значительно сложнее из-за расстояния, продолжительности полета и условий на планете. Поэтому одним из промежуточных этапов станут автоматические межпланетные миссии.

В материалах Роскосмоса ранее упоминался проект "Бумеранг" – межпланетная станция, предназначенная для исследования Фобоса, одного из спутников Марса. Ее запуск планируется после 2030 года.

Основная задача проекта – доставить на Землю образцы грунта Фобоса. Получение таких образцов позволит ученым подробнее изучить спутник Марса и процессы формирования планет и малых тел Солнечной системы.

При этом идея внеземных поселений пока остается долгосрочной перспективой. Создание полноценной колонии потребует решения целого комплекса проблем – от доставки людей и оборудования на большие расстояния до обеспечения их энергией, водой, воздухом и защитой от радиации.

Баканов также назвал будущие внеземные поселения своеобразным "резервным вариантом" для человечества, который теоретически может иметь значение в случае глобальной катастрофы на Земле.