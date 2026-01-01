В отчете Google Threat Intelligence Group (подразделение Google по компьютерной безопасности. – "Профиль") отмечается, что ИИ дал возможность для "непрерывного сравнения кода до и после установки патчей, выявления уязвимостей и автоматической разработки эксплойтов без вмешательства человека".

Иными словами, при каждом обновлении используемых на компьютере программ (установки патчей) сторонний агент (специальная программа на основе ИИ) оценивал изменения и тестировал возможность проникновения (пентестинг) в программы, для чего мгновенно создавал паразитирующие модули (разрабатывал эксплойты). Причем все это делалось с повышенной скоростью обработки данных.

По данным Google, целью атаки стали французские веб-сайты в сферах СМИ, развлечений и образования. При этой хакерской разработке были использованы большие языковые модели (наиболее развитые системы ИИ).

До сих пор даже самые передовые модели ИИ не могли проводить кибератаки полностью самостоятельно. Им часто требовалась помощь опытных хакеров, которые направляли их действия или исправляли ошибки. В этой связи Google делает вывод, что выявленная компанией хакерская атака может стать новым направлением в киберпреступности.