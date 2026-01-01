В России к 2030 году будет доступен интернет вещей

"К концу 2030 года у нас должно работать как минимум три вида спутников: низкоорбитальные, геостационарные и высокоэллиптические, которые полностью закроют всю территорию Российской Федерации и позволят на всей территории России оказывать весь набор необходимых для потребителей услуг, в том числе интернет вещей", – заявил Волин.

По его словам, для полноценного развертывания такой системы потребуется время. Использование спутников на разных орбитах необходимо, в частности, для решения проблемы задержки сигнала, которая возникает при передаче данных через космические аппараты.

Волин привел в пример геостационарные спутники: при их использовании задержка сигнала составляет примерно 0,7–0,8 с. Для некоторых сервисов это может быть существенным ограничением, поэтому планируется задействовать и аппараты, находящиеся ближе к Земле.

Зачем нужны спутники на разных орбитах

Геостационарные спутники располагаются на высоте около 36 тыс. км над Землей. Они позволяют охватывать большие территории, однако из-за значительного расстояния сигнал проходит более долгий путь. Такие аппараты подходят для организации связи на обширных пространствах, но имеют ограничения по задержке.

Низкоорбитальные спутники находятся значительно ближе к поверхности планеты. Благодаря этому данные передаются быстрее, однако для постоянного покрытия больших территорий требуется целая группировка аппаратов. Высокоэллиптические спутники, в свою очередь, движутся по вытянутым орбитам и могут длительное время находиться над отдельными регионами. Это особенно важно для обеспечения связи в высоких широтах, включая Арктику.

Сочетание трех типов спутников, как рассчитывают в "Космической связи", позволит обеспечить покрытие всей территории России и поддерживать разные виды услуг – от передачи данных до спутникового доступа в интернет.

Что такое спутниковый интернет вещей

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) – это сеть физических устройств, оснащенных датчиками и модулями связи. Они автоматически собирают и передают информацию без постоянного участия человека. В отличие от обычного интернета, предназначенного в том числе для просмотра сайтов и видео, таким устройствам часто достаточно отправлять небольшие объемы данных.

Спутниковая связь позволит использовать подобные системы в местах, где нет мобильных сетей и проводного интернета. Например, датчики смогут передавать сведения о состоянии трубопроводов и линий электропередачи, контролировать работу оборудования на удаленных промышленных объектах, отслеживать транспорт и грузы, а также собирать данные с метеостанций и сельскохозяйственных устройств.