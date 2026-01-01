Ан 26 "Циклон" и взрывчатка: какими методами боролись с огнём в сибирских лесах

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Масштабные лесные пожары в Сибири: рекордные показатели и последствия в 2026 году

В 2026 году в регионе зарегистрировано 3364 возгорания, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего года (2000 пожаров в 2025 году). Общая площадь, охваченная огнём, достигла 1,932 млн гектаров, что в 23 раза больше, чем в 2025 году (81,15 тыс. га).

Для ликвидации пожаров в 2026 году применялись самолёт Ан‑26 «Циклон» для вызова осадков и взрывчатые материалы для создания минерализованных полос.

Регионы, наиболее пострадавшие от пожаров

В Томской области и Красноярском крае произошли наиболее масштабные лесные пожары в федеральном округе. На эти регионы пришлось 93% от общей площади возгораний и 68% от общего числа пожаров. Из-за чрезвычайной ситуации в этих субъектах были последовательно введены режимы ЧС: сначала регионального, затем межрегионального и федерального уровня.

Прогноз пожарной опасности в Сибири на 2027 год

Эксперты предупреждают о риске лесных пожаров в 2027 году: