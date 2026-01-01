Beget сообщил об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки: часть данных VPS не восстановят

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Как отметил провайдер, вернуть все пользовательские данные на виртуальных серверах (VPS) не удастся. Резервные копии доступны примерно половине клиентов, и даже при их наличии восстановление займет время. Внутренние системы тоже пострадали – часть последних записей утеряна, у некоторых пользователей пропали связки "аккаунт – услуги", их формируют заново.

Ранее, 2 ноября, Beget сообщил о "крупном инциденте", затронувшем все уровни инфраструктуры. Жалобы на недоступность сайтов и VPS начали поступать около 03:00 мск, о чем свидетельствуют сервисы "Сбой.рф" и detector404. Позже провайдер уточнил, что злоумышленники получили доступ к управляющему контуру архитектуры и запустили обнуляющие скрипты.

Позиция компании Beget на рынке хостинга

Провайдер Beget входит в тройку крупнейших хостинг-компаний России и является одним из ключевых элементов инфраструктуры Рунета. Согласно актуальным данным профильных аналитических агентств на конец 2026 года, на серверах компании размещено более 330 тысяч активных сайтов в доменных зонах .RU, .РФ и .SU. Доля Beget в сегменте российского веб-хостинга оценивается экспертами примерно в 14–15% от всего рынка.

Этот петербургский провайдер работает на рынке с 2007 года и, помимо виртуального хостинга и аренды VPS, обладает статусом аккредитованного регистратора доменных имен. Столь масштабное обнуление инфраструктуры провайдера фактически парализовало работу сотен тысяч интернет-магазинов, медиаресурсов и корпоративных порталов по всей стране. Произошедший инцидент – крупнейший инфраструктурный кризис в отечественном сегменте сети за последние годы.

Кибератака на Beget – юридический статус инцидента и режим форс–мажора

Компания ООО "Бегет" официально уведомила клиентов о введении режима обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) на фоне масштабной кибератаки на свои внутренние системы. В своем заявлении провайдер сослался на пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ. Это юридический шаг, который временно освобождает организацию от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, если это вызвано внешними и непредотвратимыми факторами.

Введение форс-мажора означает, что клиенты провайдера – владельцы пострадавших сайтов и виртуальных серверов – временно не могут требовать от компании компенсаций за упущенную выгоду или неустойку за простой коммерческих ресурсов. На период ликвидации последствий атаки Beget также централизованно приостановил списание денежных средств с баланса пользователей за непредоставленные услуги. Тем не менее юристы отмечают, что утеря персональных данных или бэкапов в будущем может стать предметом отдельных разбирательств, если суды усмотрят в действиях хостинга признаки халатности при обеспечении кибербезопасности.

Расследование кибератаки на Beget и потенциальная компрометация данных

По официальному заявлению представителей Beget, на текущий момент признаков утечки или модификации персональных данных пользователей не обнаружено. Поскольку расследование инцидента еще продолжается, компания сознательно не раскрывает технические подробности проникновения, уязвимости систем и личности атакующих, чтобы не навредить следствию и безопасности восстанавливаемой ИТ-инфраструктуры. Ни одна из известных хакерских группировок пока публично не взяла на себя ответственность за атаку.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств выгрузки конфиденциальной информации, эксперты рекомендуют относиться к ситуации как к потенциальной компрометации. Сам провайдер настоятельно призвал всех клиентов сразу после получения доступа к личным кабинетам провести тотальную смену паролей, ключей доступа SSH, токенов, API-ключей и иных учетных данных, которые хранились на пострадавших виртуальных и облачных серверах.

К расследованию причин деструктивной атаки и поиску злоумышленников привлечены профильные государственные ведомства и ведущие компании по информационной безопасности.

Что делать клиентам Beget прямо сейчас

Владельцам сайтов и VPS рекомендуется не дожидаться полного восстановления систем, а немедленно принять меры по минимизации ущерба для бизнеса. Пока основная панель управления недоступна, Beget запустил временный изолированный шлюз domains.beget.ru. Этот сервис позволяет клиентам, чьи домены зарегистрированы в Beget, оперативно изменить DNS-записи (NS-серверы) и перенаправить трафик на сторонние рабочие площадки.

Для экстренного возобновления работы интернет-ресурсов эксперты советуют развернуть резервные копии сайтов у альтернативных провайдеров. Сделать это можно в том случае, если файловые бэкапы сохранились на локальных компьютерах или в сторонних облаках администраторов. Также руководителям ИТ-отделов пострадавших компаний стоит подготовиться к ручному переносу данных. Из-за разрушения внутренней базы Beget связки "аккаунт – услуги" у многих пользователей стерлись, поэтому подтверждать права на управление проектами после запуска панелей придется заново через официальную службу поддержки.

Что говорят о последствиях кибератаки на Beget эксперты?

Кибератаку на хостинг-провайдера Beget прокомментировал директор интернет-проектов редакции "Профиля" Игорь Ворошилов.

"Атака на Beget стала серьезным потрясением для российского рынка облачных технологий. Выяснилось, что даже развитая система резервирования может оказаться бесполезной, если злоумышленники получают доступ к центру управления инфраструктурой. В этом случае под угрозой оказываются не только рабочие данные клиентов, но и резервные копии", – отметил Ворошилов.

Он указал, что если данные действительно важны для бизнеса, нужно позаботиться об их сохранности самостоятельно и не доверять провайдеру на все 100%.

"Независимые резервные копии следует хранить вне основной инфраструктуры, а в более сложных случаях – распределять критически важные системы между несколькими провайдерами", – считает эксперт.

По его словам, участникам рынка теперь придется внимательно проверить защищенность своих систем и возможности восстановления после подобных атак.

"Вероятно, это потребует весьма заметных дополнительных расходов", – заключил Ворошилов.