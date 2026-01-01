Бизнес предлагают обязать регистрировать сим-карты для М2М-устройств через "Госуслуги"

M2M-устройства – это датчики, сенсоры, банкоматы, умные счетчики; с помощью технологии межмашинного взаимодействия они передают данные друг другу. Применяются в банковской сфере, транспорте и логистике, ЖКХ, многих других сферах. Однако, подчеркивают в Минцифры, с помощью используемых в таких устройствах сим-карт можно оказывать и услуги обычной мобильной связи – чем пользуются мошенники.

Проектом устанавливается механизм регулирования – вводятся ограничения и условия оказания услуг для М2М-устройств. Информацию о выделенных для М2М-устройств абонентских номерах, номера идентификаторов оборудования (IMEI), наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя нужно будет зафиксировать на "Госуслугах".

Если сим-карта окажется в не привязанных устройствах, оператор связи заблокирует ее. Кроме того, с помощью таких карт нельзя будет совершать массовые и автоматические телефонные вызовы, отправлять смс-рассылки

Проектом постановления вводится: