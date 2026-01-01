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Бизнес предлагают обязать регистрировать сим-карты для М2М-устройств через "Госуслуги"

Новые правила для сим-карт в М2М-устройствах не позволят мошенникам использовать их анонимно, без идентификации, для незаконных рассылок и обзвонов, считают в Минцифры. Соответствующий проект постановления правительства опубликован министерством для общественного обсуждения 7 августа 2026 года, в пятницу.

M2M-устройства – это датчики, сенсоры, банкоматы, умные счетчики; с помощью технологии межмашинного взаимодействия они передают данные друг другу. Применяются в банковской сфере, транспорте и логистике, ЖКХ, многих других сферах. Однако, подчеркивают в Минцифры, с помощью используемых в таких устройствах сим-карт можно оказывать и услуги обычной мобильной связи – чем пользуются мошенники.

Проектом устанавливается механизм регулирования – вводятся ограничения и условия оказания услуг для М2М-устройств. Информацию о выделенных для М2М-устройств абонентских номерах, номера идентификаторов оборудования (IMEI), наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя нужно будет зафиксировать на "Госуслугах".

Если сим-карта окажется в не привязанных устройствах, оператор связи заблокирует ее. Кроме того, с помощью таких карт нельзя будет совершать массовые и автоматические телефонные вызовы, отправлять смс-рассылки

Проектом постановления вводится:

  • обязанность операторов связи оказывать услуги юрлицам или индивидуальным предпринимателям только при условии внесения сведений о них в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • обязанность абонентов (юрлиц и ИП) обеспечить администрирование своих М2М-устройств с использованием специализированной информационной системы управления М2М-устройствами, предоставляемой оператором связи;
  • обязанность абонентов (юрлиц и ИП) обеспечить ведение и актуальность сведений о М2М-устройстве в ЕСИА;
  • право операторов связи создать специализированную информационную систему управления М2М-устройствами, позволяющую осуществлять необходимые действия, связанные с управлением оказания услуг связи для М2М-устройств.

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Метки: бизнес Минцифры России
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