Что делать после ввода данных карты на фишинговом сайте, рассказали в МВД

Если человек только начал заполнять форму на сайте, но не успел указать CVC/CVV-код с обратной стороны карты и не подтвердил операцию кодом из СМС или push-уведомления, в ведомстве рекомендуют просто закрыть вкладку. В таком случае переданные сведения не позволяют подтвердить платеж.

Если же CVC/CVV-код уже был введен или пользователь успел подтвердить действие кодом из сообщения или банковского приложения, карту необходимо заблокировать. Сделать это можно самостоятельно в мобильном приложении банка либо позвонив по официальному номеру горячей линии.

После блокировки следует проверить историю операций по счету и убедиться, что неизвестных списаний не произошло. МВД также рекомендует перевыпустить карту. При этой процедуре меняются номер карты, срок ее действия и CVC/CVV-код, тогда как сам банковский счет остается прежним, поэтому деньги на нем сохраняются.

Если мошенникам уже удалось списать деньги, необходимо сохранить все доказательства: скриншоты подозрительного сайта, переписку, сообщения и push-уведомления, а также ссылку на страницу, на которой вводились данные. С этой информацией следует обратиться в банк и сообщить о спорной операции. Одновременно рекомендуется подать заявление в полицию.

После утечки банковских данных стоит проверить и другие учетные записи. Если один и тот же пароль использовался для интернет-банка и других сервисов, его необходимо заменить везде, где он применялся. Желательно также посмотреть список активных сеансов в важных аккаунтах и завершить подключения с неизвестных устройств.

Еще одна мера предосторожности – проверить компьютер или смартфон антивирусом. Если устройство заражено вредоносной программой, она может перехватывать вводимые данные и передавать их злоумышленникам.

В МВД также советуют снизить риски при покупках в интернете с помощью отдельной виртуальной или дополнительной физической карты. На ней можно установить небольшой лимит, чтобы даже при компрометации реквизитов потенциальные потери были ограничены.