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Доступ детей к соцсетям в Минцифры ограничивать не планируют

Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по инициативе и с согласия родителей, заявляют в Минцифры 7 августа 2026 года, в пятницу. Такую возможность операторам дал принятый в июне второй пакет антимошеннических мер.

В Минцифры заявили, что не планируют ограничивать доступ детей к соцсетям

(Иллюстрация)

©AYO Production/Shutterstock/Fotodom

"Любые ограничения для детских сим-карт применяются исключительно по решению родителей и служат для дополнительной безопасности несовершеннолетних в Сети", – подчеркивают в Минцифры.

Одна из предлагаемых для защиты от мошенников мер – это запрет операторам направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах.

"Таким образом снижается риск мошенничества в отношении несовершеннолетних, кражи их персональных данных, продажи аккаунтов и применения методов социальной инженерии, которыми часто пользуются злоумышленники", – поясняют в Минцифры.

Для авторизационных СМС, которые приходят от государственных информационных систем, сделано исключение, ведь в их случае уже работает дополнительная защита.

Интересно, что категорическое утверждение "Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети" присутствует только в заголовке пресс-релиза.

Так называемый "Антифрод-2.0" – второй пакет мер, направленных на защиту от мошенников, – был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 июня 2026 года. Этим пакетом предусматривается создание механизма оформления детских сим-карт, появление возможности установки самозапрета на входящие международные звонки, ограничение максимального числа банковских карт на одного человека и многое другое.

Что касается борьбы за безопасность несовершеннолетних в сети, то о ней в последний год в разных странах мира говорят все больше. Первопроходцем выступила Австралия – там с 10 декабря 2025 года был введен запрет на использование социальных сетей для лиц, не достигших 16 лет. Этому примеру в той или иной степени последовали во Франции, Великобритании, Турции, ОАЭ – соответствующие законы или уже вступили в силу, или анонсированы.

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Метки: дети Минцифры России социальные сети
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