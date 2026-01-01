Электрички перестанут ходить с Московского вокзала в Петербурге с 18 августа

"В Петербурге продолжается реализация стратегического проекта государственного значения – строительство инфраструктуры и терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Для обеспечения бесперебойного ведения строительных работ на территории города временно изменится график и маршрут следования пригородных поездов Московского направления до ввода в эксплуатацию нового современного пригородного терминала на станции Волковская", – говорится в сообщении комитета.

Открытие терминала на Волковской запланировано на третий квартал 2027 года.

Как организована платформа в Рыбацком

Во избежание скопления людей на станции Рыбацкое, расположенной в одноименном историческом районе, будет введен в эксплуатацию временный пассажирский комплекс.

Это платформа со стороны 3-го Рыбацкого проезда, кассовый павильон, а также два схода с платформы – оба с пандусами для маломобильных групп населения. Для прохода к поездам установлены две турникетные линейки на семь и шесть турникетов соответственно.

Параллельно ведутся работы по благоустройству территории у временной платформы Рыбацкое, включая организацию пешеходных подходов. С 1 июля 2026 года на Рыбацкое уже были перенаправлены пригородные поезда Волховстроевского направления.

На станции метрополитена "Рыбацкое" установлен дополнительный входной турникет – теперь их стало десять. Кроме того, открыт четвертый вход в подуличный переход со стороны 3-го Рыбацкого проезда, он располагается ближе к возводимой временной платформе Рыбацкое. Готовится новая навигация для информирования пассажиров.

Новая платформа на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале для пригородных поездов Московского направления возведена временная пассажирская платформа – она полностью оборудована современным турникетным комплексом и пандусом для маломобильных групп населения.

"В первые дни перевода Московского направления на ключевых точках будет организована работа волонтеров – они оперативно проинформируют пассажиров об оптимальных маршрутах следования. Комитет по транспорту продолжит контролировать транспортное обеспечение жителей и гостей города и при необходимости оперативно примет меры по изменению параметров наземной маршрутной сети", – отмечается в сообщении.

Первая в России ВСМ соединит Москву и Петербург

Строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Москва – Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланированы на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию – на 2028 год. К 2040 году планируется производство 260 поездов для магистрали.

Всего "Российские железные дороги" (РЖД) планируют построить четыре ВСМ, три из которых будут проходить по России, а четвертая соединит столицу РФ со столицей Белоруссии.