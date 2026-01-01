Главные новости дня 2 ноября 2026 года

Итоги миссии в Алёшках, помощь оставшимся в городе и эвакуированным, вбросы западных СМИ. О чем рассказала Лантратова

Гуманитарная миссия, проведенная в городе Алёшки Херсонской области, прошла в штатном режиме. Инцидентов и нарушений режима тишины не было. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции, посвященной ее итогам.

ФСБ предотвратила серию терактов против военных: взрывчатку прятали в очках для управления БПЛА

Самодельная взрывчатка была встроена в очки для управления беспилотниками вместо вентиляторов охлаждения (кулеров). По данным Федеральной службы безопасности, технику распространяли украинские спецслужбы под видом волонтеров.

Оборудование под видом гуманитарной помощи для российских военнослужащих должно было поступить в зону проведения спецоперации. Взрывчатка была обнаружена после того, как военный из Волгоградской области обратился в ФСБ для проверки двух FPV-очков, полученных от волонтера. Такие устройства позволяют оператору видеть изображение с камеры дрона в режиме реального времени.

Более 200 беспилотников ВСУ уничтожили над территорией РФ ночью

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября перехватывали и уничтожали украинские БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Всего за ночь было сбито 212 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Удары по объектам энергоструктуры и другим целям, продвижение ВС РФ, потери ВСУ: сводка Минобороны за 2 ноября

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, поражены цеха сборки и места хранения дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и наемников в 142 районах. За сутки противник потерял в зоне спецоперации порядка 925 человек, следует из данных Минобороны РФ.

Ввести к тарифам ЖКХ надбавки на ремонт старых труб и котельных предложил Минстрой

Минстрой выступил с инициативой установить инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение. Эти деньги будут дополнительным источником финансирования капитального ремонта и обновления котельных, труб и изношенных теплосетей.

Представить соответствующий документ в правительство в ведомстве планируют до декабря 2026 года. Он обсуждался на состоявшемся недавно круглом столе в Совете Федерации, посвященном подготовке к отопительному сезону.

Верховный лидер Ирана распорядился начать переговоры с США

Правительство Ирана нацелено урегулировать конфликт с США через прямые переговоры, для чего ему предоставлены необходимые полномочия. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился двигаться к урегулированию именно посредством диалога.