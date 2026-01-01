Испания потребовала место за столом переговоров по Украине

Обсуждение европейской безопасности и урегулирования конфликта на Украине без Испании недопустимо, заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, передает ANSA. Мадрид настаивает на включении страны в переговорный процесс.

Трамп планирует совершить поездку в Азию

Дональд Трамп отправляется в свою первую зарубежную поездку после сокрушительного поражения его Республиканской партии на промежуточных выборах в США, что может предвещать возобновление внимания к внешней политике до конца его президентского срока, анализирует The Guardian.

Трамп не исключает варианты развития событий в войне с Ираном

Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток, сообщил в понедельник американский чиновник, что стало впечатляющей демонстрацией военной мощи, в то время как президент Дональд Трамп не исключает возможность дальнейших шагов в войне с Ираном, отмечает PBS News.

Калифорния подала в суд на OpenAI

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подал в суд на компанию OpenAI в связи с кибератакой, совершенной группой ее вредоносных моделей против платформы искусственного интеллекта Hugging Face в июле, информирует Business Insider.

Демократы могут изменить законы об оружии в бывших республиканских штатах

В отсутствие всеобъемлющего федерального законодательства регулирование оборота оружия остается за штатами. За последние два десятилетия штаты, традиционно голосующие за демократов, ужесточили свои законы об оружии, в то время как штаты, традиционно голосующие за республиканцев, их ослабили. Неожиданная победа на выборах на прошлой неделе открыла новые возможности в штатах, где более жесткие ограничения на оборот оружия в значительной степени игнорировались, пишет Daily Cos.