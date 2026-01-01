Главные новости в зарубежных СМИ 7 ноября 2026 года

Заявление Зеленского: План Трампа по безопасности может быть опасен для Европы

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью американским журналистам прокомментировал циркулирующие в Вашингтоне контуры будущей архитектуры безопасности, которую продвигает Дональд Трамп. Речь идет о возможных рамочных соглашениях между Россией и европейскими странами без прямого участия Киева в ключевых точках договора.

Зеленский подчеркнул, что пока не видел финального документа и всех деталей инициативы, однако предупредил, что подобные кулуарные сделки "могут быть потенциально опасными" для стабильности всего региона. Его слова приводит CNN.

Обвал на Wall Street: ИИ-сектор потерял около 1 триллиона долларов за день

Американский фондовый рынок пережил один из худших дней с весны 2025 года. Все три основных индекса США резко упали. Инвесторы массово распродают акции на фоне опасений общего замедления темпов строительства и расширения дата-центров искусственного интеллекта, которые усилились после оглашения результатов промежуточных выборов.

Основной удар пришелся по "Великолепной семерке" технологических гигантов, а также компаниям, производящим аппаратное обеспечение для ИИ. Падение индекса NASDAQ превысило 5,5%. Эксперты называют происходящее серьезным "кризисом доверия" к перегретому рынку ИИ-технологий и реакцией на смену политического курса в Конгрессе. Об этом пишет The Independent.

Перестановки в Белом доме: Стивен Миллер сменит Сьюзи Уайлс на посту главы аппарата

Президент США Дональд Трамп принял решение заменить руководителя аппарата Белого дома. Сьюзи Уайлс покидает свою должность, а ее место займет Стивен Миллер. Эта кадровая перестановка происходит на фоне масштабного обсуждения результатов недавних промежуточных выборов в Конгресс.

Политический ландшафт в Вашингтоне стремительно меняется: Демократическая партия вернула себе контроль над Сенатом и Палатой представителей. Эти события уже спровоцировали слухи о возможных отставках и внутренних разногласиях в администрации, включая обсуждение будущего госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Судебный вердикт в Лондоне: комик Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании

Лондонский суд присяжных вынес обвинительный приговор известному британскому актеру и комику Расселу Брэнду. 51-летняя знаменитость признана виновной в изнасиловании одной из своих поклонниц в 2009 году, а также в трех эпизодах сексуального насилия в отношении других женщин в период с 2004 по 2009 год.

Коллегия присяжных совещалась около восьми с половиной часов, оправдав Брэнда по ряду других аналогичных пунктов. Представители Скотленд-Ярда заявили, что данный вердикт доказывает: никто не может быть выше закона, вне зависимости от славы и богатства. Теперь актеру грозит длительный тюремный срок – по британскому законодательству наказание за подобные преступления обычно составляет от 4 до 19 лет лишения свободы. Об этом пишет The Guardian.

Выборы в Новой Зеландии: страна определяет новый состав парламента

7 ноября в Новой Зеландии началось голосование на всеобщих парламентских выборах. Гражданам предстоит решить, сохранит ли власть действующая правоцентристская коалиция во главе с Национальной партией Кристофера Лаксона, или большинство перейдет к блоку лейбористов под руководством Криса Хипкинса.

Избирательная кампания была сфокусирована вокруг экономических реформ, борьбы с инфляцией и вопросов налогообложения. Аналитики называют эти выборы одними из самых непредсказуемых в регионе за последние годы, так как ни одна из ведущих партий не имела явного преимущества в предвыборных опросах. Об этом сообщает RNZ (Radio New Zealand).