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Холод и дожди отступают: когда в Москве распогодится, сообщил синоптик

Ненастная погода в столичном регионе начнет отступать во второй половине недели, а к воскресенью температура воздуха поднимется до +22°С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода в Москве

(Архивное фото)

©Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

По его словам, среда, 26 августа, останется прохладной и дождливой: ночью температура составит +10…+13°С, днем воздух прогреется до +15…+18°С.

В четверг погодные условия начнут постепенно улучшаться. Ночью температура опустится до +8…+11°С, а днем поднимется до +16…+19°С.

В конце недели ситуация изменится благодаря влиянию скандинавского антициклона. Ночами станет прохладнее – столбики термометров будут показывать +5…+10°С. Днем воздух прогреется до +17…+20°С.

Наиболее теплым днем недели станет воскресенье. По прогнозу Тишковца, температура в этот день достигнет +19…+22°С.

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Метки: Москва прогноз погоды
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