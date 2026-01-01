Холод и дожди отступают: когда в Москве распогодится, сообщил синоптик

По его словам, среда, 26 августа, останется прохладной и дождливой: ночью температура составит +10…+13°С, днем воздух прогреется до +15…+18°С.

В четверг погодные условия начнут постепенно улучшаться. Ночью температура опустится до +8…+11°С, а днем поднимется до +16…+19°С.

В конце недели ситуация изменится благодаря влиянию скандинавского антициклона. Ночами станет прохладнее – столбики термометров будут показывать +5…+10°С. Днем воздух прогреется до +17…+20°С.

Наиболее теплым днем недели станет воскресенье. По прогнозу Тишковца, температура в этот день достигнет +19…+22°С.