Хуснуллин призвал упорядочить работу мигрантов на стройках

"Тема, знаю, непопулярная, но в этой сфере надо наводить порядок. Те, кто работает легально и платит налоги, должны быть максимально выведены в белую зону", – объяснил Хуснуллин. По его словам, серо-черным рынком необходимо заняться.

Он привел в пример Дубай, где "на миллион граждан приходится в несколько раз больше трудовых мигрантов и система работает". По его словам, сейчас строительному комплексу России не хватает примерно 200 тыс. человек.

"Не призываю переносить пропорцию к нам, России столько иностранцев не нужно, но учет дополнительных 200–300 тыс. человек давно пора организовать. Параллельно нужно повышать производительность труда, сокращать строительный цикл, вкладываться в технологии, малую механизацию и обучение. По итогам 2025 года строительство было среди лидеров по росту производительности, около 4%", – цитирует вице-премьера ТАСС.

В марте министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил, что дефицит рабочих для исполнения строительных контрактов может усилиться в РФ в результате того, что более 87% малых предприятий не занимаются повышением производительности труда.

При этом объемы строительства в России с 2020 года выросли на 34%. К наступлению 2030 года в стране планируется обновить не менее 20% всего жилого фонда. Показатель средней обеспеченности граждан жильем должен достичь отметки в 30 кв. м на одного человека.

Ужесточение миграционной политики в РФ

В октябре 2025 года президент Владимир Путин утвердил новую концепцию миграционной политики России на период 2026–2030 годов. Основной фокус сделан на трудовую миграцию. Главная цель концепции – обеспечение баланса между потребностями экономики в иностранных работниках, защитой национальной безопасности и социальной стабильности.

Только за 2025 год было принято 13 федеральных законов, ужесточающих контроль за миграцией. Были усовершенствованы процедуры выдворения нелегалов, ужесточены экзамены по русскому языку. Сумма штрафов, взысканных с мигрантов за административные правонарушения, составила 5,7 млрд руб., что на 66,7% больше, чем в 2024 году (3,4 млрд руб.).

Год назад Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в ряде отраслей в 2026 году. Согласно предложению Минтруда, в строительстве доля мигрантов должна снизиться с 80 до 50%.