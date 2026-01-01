Иностранных туристов на Дальнем Востоке стало больше почти на 89%

По сравнению с первыми пятью месяцами 2025 года рост составил 88,7%, указал чиновник. Он уточнил, что 96% туристов приезжают из Китая.

В общей же сложности, обратил внимание Трутнев, за один только первый квартал 2026 года по безвизовому режиму из Китая в Россию приехала 221 тыс. человек, что на 23% больше уровня 2025 года.

"У Дальнего Востока есть все основания стать лидером по приему китайских туристов еще из-за ряда системных шагов по развитию инфраструктуры для туризма", – подчеркивает полпред президента в ДФО.

В числе этих шагов – модернизация аэропортов, пунктов пропуска, инвестиционные проекты в туристической сфере, строительство канатной дороги через Амур.

Ранее, 6 августа, в АТОР сообщали, что в первом полугодии турпоток в Россию возрос на 23,8% из Южной Кореи, на 19,7% – из Китая и Турции, на 15% – из Индии. Больше всего туристов приезжает в РФ как раз из КНР, в общем числе их 56,2%. В январе – июне число таких туристов достигло 380,6 тыс. Всего же за эти шесть месяцев иностранцы совершили 676,4 тыс. визитов в Россию с заявленной целью "туризм".

А 22 мая директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев говорил, что взаимный туристический поток между Россией и Китаем в 2026 году может в среднем увеличиться на 50% по сравнению с 2025-м.

"Мы надеемся, что мы сохраним динамику, которая у нас есть за первый квартал. За первый квартал рост с китайцами 50%, при этом выезд наших – плюс 60%, а въезд китайцев – где-то 25%. Надеемся сохранить эту 50%-ную динамику в течение всего года", – отмечал чиновник.

Китай в сентябре прошлого года отменил требование об обязательном оформлении визы для россиян – подробно об этом решении писал в "Профиле" Кирилл Комаров. В свою очередь, 1 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая могут въезжать в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими, гостевыми или деловыми целями не более чем на 30 дней.